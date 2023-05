Słowa Messiego wywołały lawinę komentarzy. Najważniejsze to, czego nie powiedział

Prestiżowa nagroda Laureusa jest przyznawana co roku w wielu kategoriach. W zeszłym roku za "Wyjątkowe Osiągnięcie" nagrodę dostał Robert Lewandowski, który pobił strzelecki rekord Gerda Muellera. W tym roku wśród nominowanych do żeńskiej wersji "Sportowca Roku" znalazła się Iga Świątek. Jednak ten tytuł ostatecznie trafił do Shelly-Ann Fraser-Pryce z Jamajki.

Wpadka Messiego. Zapomniał o PSG

W kategorii "Sportowiec Roku" wygrał Lionel Messi, który Laureusa zdobył dopiero drugi raz w karierze. Po raz pierwszy udało mu się to w 2020 roku, ale wtedy musiał podzielić się nagrodą z Lewisem Hamiltonem. Teraz Messi został podwójnie wyróżniony, bo w kategorii "Drużyna Roku" uhonorowano reprezentację Argentyny. Dziennikarze "Mundo Deportivo" zwrócili jednak uwagę nie tylko na samo wyróżnienie, a na przemowę piłkarza.

- Dziękuję wam bardzo za przyznanie mi tej nagrody. To przyjemność być na tej gali. To wyróżnienie, by móc tu być wraz z innymi zwycięzcami. Zawsze jest miło zostać wyróżnionym w ten sposób, ale piłka to sport zespołowy i w zeszłym roku spełniłem największe marzenie. Wygrałem mundial z moją drużyną narodową. Było to bardzo trudne, ale udało się u schyłku mojej kariery. Miałem wiele powodów do radości z Barceloną i wiele smutków z reprezentacją, ale te kamienie, które stały na mojej drodze udało mi się przejść. Dziękuję rodzinie i bliskim, którzy mnie szanują, jestem wdzięczny, że mogłem spełnić marzenie. Zajęło to wiele czasu, ale była to najlepsza rzecz, która przydarzyła się mi i mojemu krajowi po tak długim czasie. W tym wszystkim chodziło o Argentynę i ponownie się powtórzę, ale dziękuję wam bardzo - mówił wzruszony piłkarz.

W przemowie Messiego jasno wybrzmiała FC Barcelona i szczególnie reprezentacja Argentyny, ale zabrakło w niej miejsca dla PSG. Argentyńczyk na gali spotkał się też z Robertem Lewandowskim, co tylko spotęgowało plotki o możliwym powrocie do FC Barcelony.

Messi wróci do FC Barcelony? A może jednak Arabia Saudyjska?

Kończy się kontrakt Leo Messiego z PSG i ten związek zostanie zapamiętany jako szczególnie wyboisty. Piłkarz dopiero co był przecież zawieszony na dwa tygodnie za nieautoryzowany wyjazd do Arabii Saudyjskiej. Następnie za to przeprosił i klub zdecydował się go przywrócić do składu. Teraz spekuluje się, gdzie trafi Argentyńczyk. Od wielu tygodni mówi się o możliwym powrocie do FC Barcelony, ale okazuje się, że faworytem w wyścigu o podpis 35-latka na kontrakcie ma być arabski Al-Hilal. To urzędujący mistrz ligi Arabii Saudyjskiej, który dopiero co mierzył się w finale azjatyckiej Ligi Mistrzów z prowadzoną przez Macieja Skorżę Urawą Red Diamonds. Al-Hilal to starcie przegrał, a polski trener mógł się cieszyć ze zdobycia najważniejszego trofeum kontynentu. Czy w lidze arabskiej dojdzie do ponownego starcia pomiędzy Messim a Ronaldo? Nie można tego wykluczyć, nową drużynę Argentyńczyka poznamy zapewne niedługo, zwłaszcza jeżeli prawdą są plotki, że wszystkie szczegóły umowy z arabskim klubem zostały już ustalone.