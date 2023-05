Opowiedział o skandalu w polskiej lidze. "Najgorsza zniewaga"

Od poniedziałku 8 maja dostępny jest miniserial Sport.pl pt. "Sędzia Wróg". W nim możemy zobaczyć, z jaką przemocą i z jakimi problemami zmagają się sędziowie w niższych ligach w Polsce. Wszystkie odcinki można obejrzeć >> TUTAJ <<. Jednym z głównych bohaterów serialu produkcji Krzysztofa Smajka jest Wojciech Ganczar, który na co dzień jest listonoszem i sędziuje w weekendy w lubuskiej A-klasie od 2014 roku.

Zobacz wideo Skandaliczna sytuacja w polskiej lidze

W trakcie serialu mogliśmy się dowiedzieć o sytuacji z 2021 roku, gdy przedwcześnie zakończył mecz, ponieważ jeden z zawodników go opluł. W trakcie specjalnego programu Sport.pl LIVE Ganczar wrócił do tej sytuacji. - To, co się wydarzyło wtedy w listopadzie, to dla mnie szczyt wszystkiego, co może spotkać człowieka. Historię znamy, nawet fragment "Roty" Marii Konopnickiej ma sformułowanie "nie będzie pluł nam w twarz". Powiem szczerze, że o takich rzeczach mówi się na lekcji historii - rozpoczął.

- I jeśli ktoś mi pluje w twarz, to jest po prostu szok, niedowierzanie. Jak o tym mówię, to mam ciarki na ciele. To jest najgorsza zniewaga człowieka, jaka może go dotknąć. Wolałbym dostać przysłowiowo i za przeproszeniem w mordę, niż zostać oplutym. Każdy powie, że oplucie w takiej sytuacji... to nawet ciężko opisać - stwierdził Ganczar w trakcie poniedziałkowego programu.

