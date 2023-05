Borek wieszczy hitowy transfer Polaka. "Takiego szuka każdy klub na świecie"

Kariera Przemysława Wiśniewskiego nabrała w ostatnich miesiącach nieoczekiwanego rozpędu. Środkowy obrońca Spezii już w najbliższych miesiącach może ponownie zmienić klub. Zainteresowane usługami Polaka mają być znane marki z Premier League, które z chęcią zatrudniłyby zawodnika o dokładnie takim profilu.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie ujawniają. Wstrząsające relacje. "Co ja ci zrobiłem?"

Doskonały rok we Włoszech

Jeszcze rok temu Przemysław Wiśniewski był uznawany za solidnego polskiego ligowca. Zawodnik, który praktycznie całą swoją karierę spędził w Górniku Zabrze, prezentował się w Ekstraklasie co najmniej bardzo solidnie, lecz mało kto wróżył mu jeszcze dużą karierę na zachodzie Europy.

Po środkowego obrońcę zgłosiła się Venezia, która poszukiwała wzmocnień po spadku z Serie A. Zawodnik klubu ze Śląska, był wówczas jednym z priorytetów włoskiej drużyny, co skończyło się szybkim transferem. Mimo to mało kto spodziewał się, że Wiśniewski zrobi we Włoszech dużą karierę, która może pozwolić mu na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Są o krok od spadku z Ekstraklasy. Dramat. Wystarczy, że przegrają jeden mecz

W barwach Venezii 24-letni piłkarz prezentował się jednak bardzo dobrze, dzięki czemu szkoleniowiec klubu z północnej Italii postanowił mu zaufać. Tym samym Wiśniewski rozegrał 19 spotkań na zapleczu Serie A, co szybko zauważyły inne zespoły. Jednym z nich była walcząca o utrzymanie i korzystająca z polskich piłkarzy Spezia, która zatrudniła wychowanka Górnika Zabrze w styczniu, płacąc za niego 4 miliony euro.

W nowym klubie Wiśniewski szybko się zaaklimatyzował i był gotowy do gry na najwyższym poziomie. Dzięki temu w rundzie wiosennej Serie A, w której do rozegrania pozostały jeszcze cztery mecze, 24-latek rozegrał 10 spotkań. Choć liczba nie jest najwyższa, Polak dał się poznać jako silny, szybki i skuteczny stoper, który może przydać się praktycznie każdemu zespołowi w pięciu najlepszych ligach na świecie.

Lech Poznań nie będzie próżnował latem. Dwóch bramkarzy na wylocie

Zainteresowanie mocnych marek

Nowe informacje w sprawie Przemysława Frankowskiego przekazał znany dziennikarz Mateusz Borek. W trakcie programu "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym przekazał on, że Wiśniewskiego pozyskać chce kilka klubów Premier League, które od dłuższego czasu starają się namówić piłkarza na zmianę barw. Zainteresowane Polakiem mają być też czołowe zespoły Serie A, do których wychowanek Górnika Zabrze przeszedłby zdecydowanie chętniej.

- Kilka klubów Premier League jeździ konsekwentnie za Przemysławem Wiśniewskim. Kilka miesięcy w Serie A wystarczyło, by przekonać największe kluby do zainteresowania się Polakiem. Wszyscy patrzą na jego agresywność, umiejętności obronne, zdrowie, warunki fizyczne i szybkość. On biega, te odcinki, które są mierzone, niemal z prędkością 36 kilometrów na godzinę. Takiego stopera szuka każdy klub na świecie. [...] Zainteresowane jest kilka klubów angielskich, największe kluby włoskie i z tego co wiem, Przemek chciałby jeszcze zostać we Włoszech i zagrać w którymś z wielkich klubów - powiedział Borek.

Obecnie Spezia, w której obok Wiśniewskiego grają też Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca i Szymon Żurkowski, zajmuje 18. miejsce w Serie A, niedające utrzymania. Strata do Hellasu Verona wynosi jednak trzy oczka, więc wszystko jest jeszcze możliwe.