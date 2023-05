Dani Alves od stycznia przebywa w murach aresztu katalońskiego Brians 2, gdzie oczekuje na proces w związku z zarzutami o przestępstwo na tle seksualnym. Do zdarzenia miało dojść w grudniu zeszłego roku w jednym z klubów nocnych w Barcelonie.

Dani Alves ma problemy za kratkami. "Jest tam zagubiony"

Od kiedy piłkarz trafił do zakładu karnego, co jakiś czas pojawiają się informacje na temat tego, jak spędza tam czas. Niedawno w programie "Fiesta", emitowanym w hiszpańskiej stacji Telecinco, ukazała się rozmowa z mężczyzną, który odbywał karę w tym samym zakładzie. Z jego relacji wynika, że sytuacja zawodnika jest trudna. - Jest tam zagubiony. Wszyscy mówią: "o, Alves, o, Alves". Są też chamscy ludzie, w jadalni, kiedy wszyscy jedzą, uderzają w szybę i wrzeszczą: "gwałciciel, pe**ł" - powiedział, cytowany przez "Markę".

Pobyt w więzieniu zmienił Alvesa zarówno fizycznie, jak i pod względem mentalnym. - Jest szczuplejszy, wychudzony. Momentami wygląda na smutnego - dodał osadzony. Z drugiej strony, podczas programu padło stwierdzenie, że "czasami" piłkarz może liczyć na "uprzywilejowane" traktowanie.

Dani Alves upiera się, że jest niewinny

W trakcie pobytu w więzieniu Alves miał też odnieść się do zarzutów, które mu postawiono. W rozmowie z innymi osadzonymi upierał się, że jest niewinny. - Twierdził, że wszystko było za obopólną zgodą, że wszystko było w porządku. Noc imprezowania - dodał współwięzień. Ta wersja nie różni się od tego, co Alves powiedział przed sądem. Przedstawiając czwartą wersję zeznań zapewnił, że nie doszło do czynu zabronionego, a oskarżająca go kobieta wyraziła zgodę na stosunek.

Już wcześniej informowano, że w więzieniu 40-latek chętnie uczestniczy w meczach piłkarskich. Okazuje się, że jest to jego jedna z niewielu aktywności za kratkami. - Nie wychodzi na zewnątrz. Idzie do centrum sportowego tylko wtedy, gdy gra przeciwko innym więźniom. Jeśli nie, zostaje u siebie albo idzie do świetlicy, gdzie ogląda telewizję - wyjaśniono.

Proces Daniego Alvesa ma ruszyć jeszcze w tym roku, prokuratura zebrała już większość dowodów w tej sprawie. Jeśli zarzuty się potwierdzą, będzie mu grozić kara od czterech do 12 lat pozbawienia wolności.