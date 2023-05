47-krotny mistrz kraju groził wycofaniem się z rozgrywek. Winne "faszystowskie pseudopaństwo"

- Kiedy po meczu wszedłem do szatni, było w niej mnóstwo ludzi. Zanim ją opuścili, poczułem, że ktoś uderzył mnie w genitalia. Nie zauważyłem, kim był napastnik - w raporcie po spotkaniu Olympiakos - AEK Ateny (1:3) napisał włoski sędzia Davide Massa. "Nigdy więcej nie wyślemy naszych arbitrów do Grecji" - chwilę po meczu ogłosił włoski związek piłkarski.

Wieczorem 23 kwietnia na stadionie w Pireusie doszło do dantejskich scen. Właściciel Olympiakosu Evangelos Marinakis ostatnie minuty meczu oglądał przy linii bocznej w towarzystwie najważniejszych osób w klubie. Grupa mężczyzn była wściekła na Massę, który - ich zdaniem - sprzyjał gościom.

Włoch zakończył mecz dwie minuty przed czasem. Wszystko przez lecące na murawę wyłamane krzesełka, szklane butelki, pirotechnikę i kolejne piłki, które na boisko uparcie wkopywał Marinakis. Po ostatnim gwizdku Massy na murawie pojawili się też chuligani Olympiakosu, których do wbiegnięcia na boisko namawiał sam właściciel klubu.

"Co za wstyd, co za katastrofa. Śmieci niszczą grecki futbol" - grzmiał właściciel OFI Kreta Michael Bousis. Ale to tylko jeden z problemów Olympiakosu w tym sezonie. Sezonie, w którym klub Marinakisa dopiero piąty raz w ostatnich 26 latach nie zdobędzie mistrzostwa Grecji.

"Nawet niewidomi widzieli, co jest problemem"

Skandal w Pireusie wywołał lawinę komentarzy, oświadczeń i zmian w greckiej Super League. Lokalna komisja ukarała Olympiakos grzywną 72,5 tys. euro oraz zamknięciem stadionu na dwa ostatnie mecze sezonu.

Na 47-krotnych mistrzów Grecji spadła potężna krytyka, do której przyłączył się szef UEFA Aleksander Ceferin. Słoweniec wystosował list do greckiej federacji, w którym zapowiedział zerwanie porozumienia w sprawie sędziów. W ostatnich czterech latach derby Aten prowadzone były przez zagranicznych arbitrów. Wszystko przez największe kluby - Olympiakos, AEK oraz Panathinaikos - które nagminnie oskarżały miejscowych sędziów o stronniczość.

W obecnych rozgrywkach zagraniczni sędziowie prowadzili też mecze grupy mistrzowskiej. W przyszłym sezonie taka sytuacja nie będzie już miała miejsca. "Musicie nadać priorytet bezpieczeństwu naszych sędziów. Oni muszą być trzymani z dala od tak wrogich i niebezpiecznych sytuacji" - napisał w liście Ceferin.

Olympiakos przyjął tę decyzję z zaskakującym spokojem. Wydawało się nawet, że słowa Ceferina utwierdziły klub w słuszności jego pretensji. Marinakis nazwał Massę stronniczym, a Olympiakos wydał oświadczenie, w którym przeczytaliśmy: "Nawet niewidomi widzieli, co jest problemem naszego futbolu. Cała Grecja była zniesmaczona. Chuligani z władz ligi zabijają nasz futbol. Zgnilizna w nim jest naturalną konsekwencją jej poddania się faszystom i przestępcom, którzy chronią zorganizowaną przestępczość w Grecji".

To nie pierwszy raz, kiedy Olympiakos komentował działania władz ligi oraz komisji sędziowskiej. Klub wydał oświadczenie zaraz po zamieszaniu wokół Pawła Raczkowskiego, który miał prowadzić mecz AEK - Aris. Olympiakos sugerował wtedy, że skandal wywołany wokół Polaka był sfabrykowany, by spotkanie poprowadzili greccy sędziowie sprzyjający AEK-owi.

Odpowiedzią na oświadczenia Olympiakosu było kolejne oświadczenie. Tym razem greckiej federacji (EPO), która wszczęła postępowanie przeciwko klubowi za oskarżenia i skandaliczne wyzwiska. 47-krotni mistrzowie Grecji znów poczuli się zaszczuci. Znów ktoś stanął przeciwko nim. I tak przez cały sezon.

Rzut spódniczką w szefa związku

Oskarżenia o stronniczość, korupcję, a nawet ustawianie całych rozgrywek to dla Greków codzienność. W brudnej dyskusji i przerzucaniu oskarżeniami prym wiedzie Olympiakos. To on co chwilę nie może pogodzić się z decyzjami skierowanymi przeciwko niemu, to jego głos jest w Grecji najczęściej słyszalny.

W listopadzie zeszłego roku klub zagroził nawet wycofaniem się z ligi. Było to zaraz po tym, jak Olympiakos zremisował z Panathinaikosem 1:1 po golu straconym z rzutu karnego w 13. minucie doliczonego czasu do drugiej połowy.

- Dzięki takim występom możemy wygrywać wszystkie mecze w tej lidze. Jestem dumny z drużyny, bo pokazała, że potrafi grać przyjemnie dla oka i ogrywać rywali, którym sprzyjają stronniczy sędziowie. To, co się wydarzyło w tym meczu to masakra - mówił Marinakis.

- Od pierwszej minuty naszym rywalem był nie tylko Panathinaikos, ale też przekupiony sędzia i niesprzyjająca nam federacja. To była sytuacja bez precedensu, jeden z największych skandali w historii naszego futbolu. Grecka piłka z każdym dniem staje się coraz gorsza - dodał.

Członek zarządu Olympiakosu Ioannis Vrentzos powiedział nawet, że wynik meczu został ustawiony przez "faszystowskie pseudopaństwo", które kieruje grecką piłką. To właśnie Vrentzos zasugerował, że w ramach protestu klub może opuścić rozgrywki. Jego słowa nie znalazły jednak poparcia u najważniejszych osób w Olympiakosie, który postanowił kontynuować udział w rywalizacji.

By załagodzić sytuację, w kwietniu zorganizowano spotkanie sześciu klubów grupy mistrzowskiej z szefem EPO oraz komisji sędziowskiej. Tam jednak nie tylko nie osiągnięto porozumienia, ale i doszło do kolejnego skandalu. Wiceprezydent Olympiakosu Kostas Karapapas zakończył udział w spotkaniu, rzucając czarną spódniczką w szefa greckiego związku Takisa Baltakosa.

Greckie media informowały, że wybór koloru nie był przypadkowy i odnosił się do politycznej przeszłości Baltakosa. Czerń miała symbolizować faszyzm i odwoływać się do spotkania szefa EPO z przedstawicielem organizacji neonazistowskiej, do którego doszło kilka lat temu. Baltakos był wtedy doradcą byłego premiera Grecji Antonisa Samarasa.

Bałagan i chaos w klubie

Ale wojna z sędziami, federacją piłkarską, a nawet politykami to nie jedyny problem Olympiakosu w tym sezonie. Był nim też potężny bałagan sportowy, który sprawił, że 47-krotni mistrzowie Grecji nie poprawią tego dorobku w tym roku. To dopiero trzeci taki przypadek za kadencji Marinakisa, który rządzi klubem od 2010 r. Na kolejkę przed końcem ligi Olympiakos jest dopiero trzeci ze stratą 10 punktów do AEK-u i siedmiu do Panathinaikosu.

Wszystko to jest pokłosiem chaosu, jaki ogarnął klub na wielu poziomach. Przed sezonem z Olympiakosu odeszła dyrektorka ds. piłki nożnej Lina Souloukou, uważana za jedną z twórczyń ostatnich sukcesów klubu. Jej rosnąca rola została zauważona nie tylko w Grecji, bo niedługo po odejściu z Olympiakosu została zatrudniona na podobnym stanowisku w Romie.

Niedługo po Soulokou z klubu odszedł też dyrektor techniczny Francois Modesto, który wybrał ofertę Monzy Silvio Berlusconiego. Obowiązki Soulokou i Modesto oficjalnie przejął były mistrz świata Christian Karembeu, który nazywany jest nawet dyrektorem sportowym, ale do dziś jego rola w klubie pozostaje niewiadomą.

Bałagan na kluczowych stanowiskach w klubie musiał odbić się na drużynie. W ostatnich dwóch okienkach transferowych Olympiakos dokonał aż 21 transferów, ale niewiele z nich było przemyślanych. Mistrzowie Grecji kupowali kogo popadło, nie zwracając uwagi na potrzeby drużyny.

Gwiazdy rozczarowały

Najlepszym przykładem było zakontraktowanie Jamesa Rodrigueza, który pozostawał wolnym zawodnikiem po nieudanym czasie w Realu Madryt, Bayernie Monachium, Evertonie i rozwiązaniu umowy z Al-Rayyan. Kolumbijczyk nie bronił się sportowo, ale dla Marinakisa miał być symbolem lokalnej potęgi Olympiakosu. Właściciel klubu chciał pokazać, że stać go na gwiazdę, o jakiej inni mogli tylko pomarzyć.

Problem w tym, że James był za słaby i niepotrzebny. Kiedy Kolumbijczyk podpisał umowę z Olympiakosem, na jego pozycji w drużynie byli już Kostas Fortounis, Mathieu Valbuena, Joao Carvalho, Pep Biel oraz Philip Zinckernagel. Dwaj ostatni - tak samo jak Rodriguez - trafili do klubu latem.

Ostatecznie Kolumbijczyk rozegrał w klubie 24 mecze, strzelił pięć goli, miał sześć asyst. O ile początek w Grecji miał niezły, o tyle kontuzje po mistrzostwach świata spowodowały, że w kwietniu klub zdecydował się rozwiązać z nim kontrakt.

Rodriguez nie był jednak jedynym letnim niewypałem Olympiakosu. Jeszcze gorzej czas spędzony w Grecji będzie wspominał Marcelo, którego we wrześniu na stadionie w Pireusie witało 20 tys. kibiców. Pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów z Realem Madryt w Olympiakosie zagrał jednak tylko 10 razy, przebywając na boisku niewiele ponad 300 minut. W styczniu Marcelo wrócił do Brazylii w związku z podpisaniem kontraktu z Fluminense.

W Grecji kariery nie zrobił też Sime Vrsaljko. Wicemistrz świata z 2018 r., który z Atletico Madryt zdobył mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Europy, pograł w Olympiakosie od lipca do listopada zeszłego roku. Po kompletnie nieudanej przygodzie z klubem w marcu ogłosił zakończenie kariery, mając raptem 31 lat.

Kto to wszystko posprząta?

Kompletnie nietrafione transfery musiały negatywnie odbić się na trenerze. A właściwie trenerach, których Marinakis zmieniał jak rękawiczki. Za jego kadencji Olympiakos miał ich już 19. Ale Pedro Martins był inny, bo na stanowisku wytrzymał ponad cztery lata, zdobywając w tym czasie trzy mistrzostwa Grecji.

52-latek został zwolniony latem, kiedy Olympiakos przegrał z Maccabi Hajfa 0:4 i odpadł już w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Dla Marinakisa to było nie do przyjęcia. Miejsce Martinsa zajął Carlos Corberan, który w poprzednim sezonie był o krok od awansu do Premier League. Jego Huddersfield przegrało jednak decydujący mecz na Wembley z Nottingham Forest.

W Grecji Corberan przetrwał tylko siedem tygodni, wygrywając raptem dwa z 11 meczów. Hiszpana w Olympiakosie zastąpił jego rodak Michel, który pracował już w tym klubie od lutego 2013 r. do stycznia 2015 r. Były trener m.in. Sevilli, Getafe i Marsylii wytrwał na stanowisku do kwietnia.

Z pracy zrezygnował po meczu z Arisem, który Olympiakos zremisował 2:2, mimo że prowadził 2:0. Niezadowolony Marinakis w mocnych słowach skrytykował trenera i zespół, co poskutkowało dymisją Michela. Do końca sezonu Olympiakos prowadzi Jose Anigo, który został zatrudniony do pomocy Michelowi w roli dyrektora ds. piłki nożnej.

W greckich mediach pojawiają się kolejne nazwiska trenerów, którzy mogą poprowadzic drużynę od nowego sezonu. Wśród nich wymieniani są m.in. Hernan Crespo, Gennaro Gattuso czy Ralph Hasenhuettl. Portal sportowefakty.wp.pl dodał, że do posprzątania brudów w Olympiakosie zaproponowany został Marek Papszun.

Następca Anigo od razu będzie musiał wziąć się do roboty. I nie chodzi tylko o Marinakisa, który nie wybacza złych wyników. Właściciel Olympiakosu znajduje się pod coraz większą presją kibiców. Chociaż ci niedawno wystosowali oświadczenie, podkreślając wdzięczność za 10 tytułów mistrzowskich w 13 lat, to coraz częściej słychać niezadowolenie z malejącego wsparcia Marinakisa.

Zdaniem części kibiców Grek mocniej zainteresował się grającym w Premier League Nottingham Forest, którego również jest właścicielem. Impulsywny Marinakis będzie musiał przyłożyć się do oczyszczenia sytuacji w klubie i poza nim, by - zgodnie z klubowym mottem - Olympiakos mógł wciąż marzyć.