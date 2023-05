Skandal w IV lidze. Sędzia sypał kartkami, ale o najważniejszym zapomniał. Cyrk [WIDEO]

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas spotkania IV ligi lubuskiej, w którym zmierzył się Płomień Żary oraz Odra Nietków. Sędzia pokazał zawodnikom łącznie 10 żółtych kartek, a jednemu z nich nawet dwie, a mimo to nie wyrzucił go z boiska. - Biorę to na klatę - przekazał sędzia, cytowany przez klub z Żar.

Sędzia meczu IV ligi pokazał zawodnikowi dwie żółte kartki. Mimo to nie wyrzucił go z boiska

- Mamy to na nagraniu. Ewidentnie dwa razy żółtą kartkę dostaje zawodnik z numerem osiem i nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji, a zespół z Nietkowa kończy w komplecie i szczęśliwie remisuje mecz. Jesteśmy rozczarowani postawą głównego arbitra - mówi szkoleniowiec gospodarzy Bartosz Siemiński. Tej sytuacji nie potwierdze jednak trener Odry Wojciech Skarżyński, który - jak mówi - nie zauważył incydentu.

Dwukrotnie ukarany zawodnik opuścił boisko w 64. minucie. "Nie wiemy, jak potoczyłoby się spotkanie, gdyby Nietków grał w osłabieniu. Niestety nic takiego się nie wydarzyło, a zawodnicy Odry w pełnym składzie dograli mecz aż do ostatniego gwizdka" - napisano.

Po 27 rozegranych meczach Płomień Żary zajmuje 14. miejsce w lubuskiej IV lidze z dorobkiem 29 punktów. Odra Nietków jest czwarta z 55 punktami. Liderem tabeli jest Odra Bytom Odrzański, która ma 63 punkty i punkt przewagi nad drugą Syreną Zbąszynek.