Boniek zaskoczył. Mógł grać w czołowym angielskim klubie. Króciutka odpowiedź

Zbigniew Boniek przez lata występował w znanych europejskich zespołach. Największe sukcesy odniósł z Juventusem (1982-1985), z którym zdobył mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch, Puchar Europy, Superpuchar Europy oraz Puchar Zdobywców Pucharów. Później przez trzy lata występował w Romie, z którą wywalczył kolejny krajowy puchar. Po odejściu ze stołecznego klubu zakończył karierę.

Zbigniew Boniek mógł trafić do Anglii. Zabiegał o niego Tottenham

W niedzielę były prezes PZPN był gościem w programie "Pogadajmy o piłce" na youtube'owym kanale Meczyki. Tam rozmowa zeszła na temat Piotra Zielińskiego, który po wielu latach gry we Włoszech być może przeniesie się do Premier League. Niedawno pojawiły się doniesienia, że po raz kolejny mocno zainteresowany nim jest Liverpool.

67-latek ocenił, że transfer miałby sens tylko w wypadku, gdyby pomocnik wybrał dużo lepszy klub niż Napoli, które dopiero co zostało mistrzem Włoch. W pewnym momencie zapytano go o to, jak sam zachowałby się w przypadku otrzymania propozycji od Liverpoolu. Wtedy obecny w studiu Janusz Basałaj wyjawił, że Boniek pod koniec pobytu w Romie otrzymał propozycję od Tottenhamu, innej czołowej drużyny z Anglii. - Miałem. I nie poszedłem - skwitował 80-krotny reprezentant Polski.

W trakcie programu Boniek powątpiewał, czy Anglia to odpowiedni kierunek dla Zielińskiego. Jego zdaniem reprezentant Polski powinien wybrać inną ligę. - Nie wiem, co bym zrobił na jego miejscu. Może jakaś opcja włoska? Ale chyba szedłbym w Hiszpanię. To sytuacja złożona. Pamiętajcie, że Napoli może na nim zarobić 30-35 mln euro. Na razie niech Neapol świętuje, a my do sprawy wrócimy za dwa, trzy tygodnie - powiedział.

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. W barwach tego klubu rozegrał 324 spotkania, strzelił w nich 47 goli oraz zaliczył 43 asysty. Poza mistrzostwem zdobył z nim także Puchar Włoch. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.