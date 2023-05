Były reprezentant kraju w więzieniu. Znów został złapany na przemycie kokainy

W latach 90. Diego Osorio grał w lidze kolumbijskiej, m.in. dla Atletico Nacional. Występował też w kadrze, w której zadebiutował w 1991 roku. Ostatni mecz zanotował cztery lata później, ale grał głównie w towarzyskich spotkaniach i ominął np. mundial w Stanach Zjednoczonych. Ale nie piszemy o nim ze względu na jego bogatą karierę piłkarską, a dlatego, że poza boiskiem regularnie miał problemy z prawem.

Przemyt kokainy

Kolumbia to główny eksporter kokainy na świecie. Choć baronowie narkotykowi mieli swoje Eldorado na przełomie lat 80. i 90., co obrazowała historia Pablo Escobara, to interes kwitnie cały czas. Kilka lat temu roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przedstawiła raport, w którym stwierdziła, że produkcja kokainy cały czas się zwiększa, choć ona nadal jest nielegalna.

Ale wróćmy do Osorio, który pierwszy raz ukarany za przemyt był w 2002 roku, gdy transportował nielegalną substancje do Miami. I choć został zwolniony po wpłaceniu kaucji, to w 2016 roku został ponownie aresztowany. Tym razem w Medellin. Były piłkarz został osadzony w areszcie domowym na pięć lat.

Niedawno wrócił na wolność, ale duże pieniądze znowu go skusiły. Jak donosi kolumbijska policja, Osorio został 8 kwietnia aresztowany, gdy planował polecieć do Madrytu z 1849 gramami kokainy. Narkotyki próbował przemycić w butach.

