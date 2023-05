Piłkarze uwielbiają Skorżę. Piękne sceny po finale Ligi Mistrzów [WIDEO]

Maciej Skorża został trenerem Urawa Red Diamonds na początku lutego 2023 roku, a już zdobył pierwsze trofeum - triumf w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. W pierwszym z dwóch meczów finałowych japońska drużyna sprawiła nie lada sensację, remisując 1:1 na wyjeździe z absolutnym faworytem i czterokrotnym zwycięzcą rozgrywek, Al-Hilal. Z kolei w rewanżu Urawa wygrała 1:0 po samobójczym trafieniu Andre Carrillo. Po meczu radości nie było końca - zawodnicy nie zapomnieli jednak o trenerze i zdobyli się na wyjątkowy gest.

Piękne zachowanie piłkarzy Skorży. Tak podziękowali mu za sukces

Skorża przejął Urawę, kiedy ta zameldowała się już w finale Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Na ten poziom rozgrywek poprowadził ją poprzedni trener, Ricardo Rodriguez. Mimo to piłkarze docenili wkład polskiego szkoleniowca w sukces - to właśnie on przygotował ich na ten ostatni etap rywalizacji. Wdzięczność wobec trenera wyrazili podczas ceremonii dekoracji.

Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy oczekiwali na środku murawy na najważniejsze trofeum. Jako pierwsi w górę unieśli je kapitan Hiroki Sakai i bramkarz Shusaku Nishikawa. Chwilę później puchar powędrował w ręce Shinzo Koroki. Japończyk poczekał jednak z uniesieniem trofeum, ponieważ chciał celebrować tę chwilę ze Skorżą. Zawołał więc trenera, który był schowany za plecami zawodników i przekazał mu puchar. Po chwili Polak uniósł trofeum, co wywołało ekstazę wśród piłkarzy. Później oddalił się do drugiego rzędu, by drużyna mogła dalej świętować.

Ceremonię dekoracji można obejrzeć na poniższym nagraniu od 2:28:00.

Ten gest pokazał, że piłkarze Urawy mają ogromny szacunek do Skorży oraz jego metod treningowych. W ostatnim meczu Urawa broniła się w niskim i średnim pressingu, a Al-Hilal miało olbrzymie problemy, aby zagrozić jej bramce. Pod wrażeniem taktyki trenera było wielu ekspertów. "Pan Trener defensywkę ogarnął tak, że nawet Messi, by Al-Hilal nie pomógł" - pisał na Twitterze Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Wygrana w Azjatyckiej Lidze Mistrzów jest dziewiątym trofeum w dorobku Skorży. Wcześniej zdobył cztery mistrzostwa Polski, trzy Puchary Polski i jeden Superpuchar kraju.