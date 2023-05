Wielka chwila Skorży. Internet reaguje. "Nawet Messi by nie pomógł"

Przed finałowym dwumeczem w Azjatyckiej Lidze Mistrzów faworytem był zespół Al-Hilal, lecz w pierwszym meczu w Rijadzie padł wynik 1:1, który w lepszej sytuacji stawiał zespół z Japonii, gdyż w tych rozgrywkach wciąż obowiązuje zasada zdobytych bramek na wyjeździe. Ona nie była potrzebna, gdyż Urawa Red Diamonds zwyciężyła u siebie 1:0 po golu samobójczym strzelonym na początku drugiej połowy.

Przepis o bramkach na wyjeździe pomógł Maciejowi Skorży w rozegraniu tego meczu, gdyż jego zespół korzystał na bezbramkowym remisie, który długo się utrzymywał. Urawa Red Diamonds broniła się w niskim i średnim pressingu, lecz Al-Hilal miało olbrzymie problemy, aby zagrozić jej bramce.

"Maciej Skorża wygrał z Urawą Red Diamonds Azjatycką Ligę Mistrzów! Defensywa, organizacja, SFG, samobój i 1:0 w finałowym rewanżu z Al-Hilal. Największy sukces polskiego trenera w klubowej piłce" - napisał na Twitterze dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak. "A Pan Trener defensywkę ogarnął tak, że nawet Messi, by Al-Hilal nie pomógł" - dodał.

"Maciej Skorża zwycięzcą azjatyckiej Ligi Mistrzów! Wielka sprawa dla polskich trenerów, nawet jeśli to tylko Azja, to trzeba krok po kroku budować markę za granicą. Urawa grała defensywnie, ale była w tym mądra, poukładana i zorganizowana. I skuteczna, bo dorzuciła gola" - docenia sposób rozegrania tego meczu Marcin Borzęcki, dziennikarz "Viaplay", który zachwycił się również atmosferą tego spotkania. "Cały mecz głośny doping miejscowych, żywe reagowanie na wydarzenia boiskowe" - dodał.

"Pan Trener Maciej Skorża wygrał azjatycką Ligę Mistrzów z Urawa Red Diamonds. Jeszcze Pep Guardiola wygra europejską Ligę Mistrzów i w grudniu w Arabii Saudyjskiej będziemy mieli spotkanie po latach w ramach Klubowych Mistrzostw Świata. Chyba zgoda" - napisał Kamil Rogólski. Maciej Skorża rywalizował z Pepem Guardiolą w eliminacjach Ligi Mistrzów, gdy ten dopiero co obejmował FC Barcelonę. Polak był wówczas szkoleniowcem Wisły Kraków.

"Wielka sztuka wyciągać wnioski ze swoich błędów i się do nich przyznawać. Maciej Skorża, poczuł się niegdyś najlepszym trenerem świata, po okresie w Pogoni potrafił to zrobić. Wyciągnięty z zapaści Lech, dziś Azjatycka LM. Mocny charakter i talent do ciężkiej pracy. Brawo" - twierdzi Wojciech Piela z "Viaplay".

Swojemu byłego szkoleniowcowi, z którym w zeszłym roku świętował mistrzostwo Polski, pogratulował również Lech Poznań. "Trener Maciej Skorża razem z Urawa Red Diamonds wygrał AFC Champions League! Gratulacje MaeStro" - czytamy na twitterowym profilu.

Dla Macieja Skorży to dziewiąte trofeum w trenerskiej karierze. Czterokrotnie zostawał mistrzem Polski, trzykrotnie wygrywał Puchar Polski oraz jeden raz Superpuchar Polski. Trenerem Urawa Red Diamonds został 1 lutego 2023 roku, podpisując roczny kontrakt.