Wielki sukces Skorży. Polski szkoleniowiec poprowadził klub po trofeum Ligi Mistrzów

W finałowym dwumeczu zdecydowanym faworytem był zespół Al-Hilal, czterokrotny triumfator rozgrywek oraz obrońca tytułu, lecz ekipa Macieja Skorży nie zamierzała składać broni. Udowodniła to już w pierwszym meczu. W Rijadzie padł remis 1:1, co stawiało Urawa Red Diamonds w dobrej sytuacji przed rewanżem u siebie. Tym bardziej że w rozgrywkach Azjatyckiej Ligi Mistrzów wciąż obowiązuje zasada bramek na wyjeździe. Przestaje ona być ważna, dopiero gdy dojdzie do dogrywki.

"Taktyczna walka" w pierwszej połowie zafundowana przez Macieja Skorżę. Bezbramkowy remis premiował jego zespół

Pierwsze pół godziny spotkania odbywało się pod dyktando faworyzowanych gości, ale tylko przez pryzmat pozornej dominacji w postaci posiadania piłki. Osiągnęli oni ponad 70 proc., lecz większość ich ataków pozycyjnych kończyła się na drugiej linii Urawy Red Diamonds. Gospodarze nie mieli problemu z rozbijaniem poczynań rywali, ale nie potrafili wyprowadzić piłki z własnej połowy i wyjść z kontrą.

To zmieniło się w ostatnim kwadransie pierwszej połowy, gdy pierwszy sygnał ostrzegawczy wydali gracze Al-Hilal. Po dobrej akcji środkiem boiska groźny strzał z szesnastu metrów oddał Michael, brazylijski skrzydłowy gości, który był bardzo aktywny. Od tego momentu to nie saudyjski zespół poszedł za ciosem, a coraz groźniejsi stali się podopieczni Macieja Skorży. Pierwsze wyjścia z kontrą nie przynosiły efektów w postaci strzałów, ale byli coraz konkretniejsi.

W 31. minucie szybko rozegrali rzut z autu z prawej strony boiska pod polem karnym przeciwników. Adresatem dośrodkowania w pole karne był niepilnowany Shinzo Koroki, 36-letni napastnik gospodarzy, ale ekwilibrystycznym strzałem z powietrza trafił on tylko w poprzeczkę.

Goście ten sygnał ostrzegawczy potraktowali bardzo poważnie. Kilka minut później to oni stanęli przed świetną szansą. Wysokie podanie w pole karne otrzymał Odion Ighalo, ale był tyłem do bramki i szybko przykleił się do niego bramkarz, uniemożliwiając mu oddanie strzału. Chwilę później wysoko nad bramką uderzył Kanno. Odion Ighalo to największa gwiazda ekipy Al-Hilal. 33-letni nigeryjski napastnik to były gracz Manchesteru United, lecz na Old Trafford trafiał awaryjnie na tylko dwanaście miesięcy. W szczycie kariery w 2019 roku za 23 miliony euro z Watfordu trafił do chińskiego Changchun Yatai.

"Taktyczna walka" - tak o pierwszej połowie powiedzieli komentatorzy tego spotkania, co rzeczywiście miało miejsce, lecz taki wynik i obraz meczu odpowiadał gospodarzom, którzy nie byli faworytem tej konfrontacji, a dzięki remisowi w pierwszym meczu, z golem strzelonym na wyjeździe, byli bliżej zdobycia trofeum.

Zabójczy stały fragment. W iście ekstraklasowym stylu. Triumfujący Maciej Skorża

Druga połowa rozpoczęła się w sposób wymarzony dla podopiecznych Macieja Skorży. Z rzutu wolnego piłkę w pole karne posłał jeden z jego graczy. Futbolówkę w centrum szesnastki zgrał Marius Hoibraten, stoper gości. Zrobił to na tyle umiejętnie, że minęła ona bramkarza gości i zmierzała bezpośrednio do bramki. Sytuację próbował uratować jeszcze zawodnik Al-Hilal Andre Carrillo, ale ostatecznie tylko posłał piłkę do siatki i to jemu zaliczono samobójcze trafienie.

Zespół ze stolicy Arabii Saudyjskiej musiał ruszyć do ataku, ale obraz gry za bardzo się nie zmienił. Również przed bramką dla gospodarzy to Al-Hilal dyktowało warunki i dłużej utrzymywało się przy piłce. Goście cały czas mieli problem ze sforsowaniem szczelnej defensywy ekipy polskiego szkoleniowca. Przestali nawet oddawać strzały, a do zdobycia trofeum potrzebowali już dwóch trafień. Jedno dawało im maksymalnie remis 1:1 i dogrywkę.

Zespół Al-Hilal z minuty na minutę wyglądał coraz słabiej i to gospodarze byli podwyższenia wyniku. Dobre sytuacje mieli Okubo, który fatalnie przestrzelił po jednej z kontr, oraz Atsuki Ito, który oddał bardzo groźny strzał z dystansu. Graczy Macieja Skorży z trybun Saitama Stadium oklaskiwały ponad 53 tysiące widzów.

Świetną szansę w doliczonym czasie gry miał jeszcze Ighalo, ale gospodarze utrzymali prowadzenie i sensacja stała się faktem! Urawa Red Diamonds prowadzona przez polskiego szkoleniowca po raz trzeci w swojej historii sięgnął po Azjatycką Ligę Mistrzów. Dla Macieja Skorży to natomiast już dziewiąte trofeum! W zeszłym roku sięgnął z Lechem Poznań po mistrzostwo Polski, a w sobotę zapisał do swojego CV kolejne wielkie osiągnięcie. Być może 51-latek tym zwycięstwem otworzy polskim szkoleniowcom bramy do zagranicznego futbolu. Nawet tak egzotycznego.