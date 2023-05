Transfer jak marzenie. Polak dopiero debiutował. Teraz gra już o najważniejsze trofeum

Los Angeles FC w amerykańskiej lidze MLS zadebiutowało w 2018 roku i już w kolejnych latach przebiło wyniki sportowe bardziej znanego Los Angeles Galaxy. Już cztery lata po pierwszym sezonie drużyna wywalczyła mistrzostwo USA i stała się największą siłą tamtejszej piłki. Niedługo będzie miała szansę potwierdzić to, wygrywając Ligę Mistrzów CONCACAF. To również szansa na drugie trofeum w karierze Mateusza Bogusza. Znacznie bardziej prestiżowe niż pierwsze.

Mateusz Bogusz najwyraźniej wiedział, do jak silnego zespołu odchodzi z Leeds United. Właściwie to Polak odszedł z UD Ibizy, bo to w niej przebywał na wypożyczeniu od lipca 2021 roku. Z hiszpańskim zespołem w tym sezonie walczył o utrzymanie w LaLiga 2 i już bez niego drużyna pożegna się z rozgrywkami.

Teraz Bogusz ma za sobą cztery mecze w barwach Los Angeles FC, które kupiło go za milion euro. Pierwszy raz na placu gry zameldował się 16 kwietnia podczas wygranego 3:2 meczu derbowego z Los Angels Galaxy. W lidze zagrał jeszcze przeciwko Nashville FC, a trener zdecydował się postawić na niego w północnoamerykańskiej Lidze Mistrzów CONCACAF. Zagrał 45 i 66 minut w meczach półfinałowych przeciwko Philadelphia Union, a jego zespół wygrał 4:1 w dwumeczu.

Teraz przed Polakiem i LAFC wielka szansa na historyczny, pierwszy triumf w historii klubu. W finale odpowiednika Ligi Mistrzów drużyna z Kalifornii zmierzy się z meksykańskim Club Leon. Do tej pory piłkarze Stevena Cherundolo ogrywali jeszcze Vancouver Whitecaps (6:0) i Alajuelense (4:2). Z finałowym rywalem mierzyli się dwukrotnie w 1/8 finału Ligi Mistrzów w 2020 roku. Clube Leon u siebie wygrało 2:0, a na w Los Angeles gospodarze odrobili straty i wygrali 3:0.

Prawdopodobnie Mateusz Bogusz zagra w obu spotkaniach finałowych, które zaplanowano na 1 czerwca w meksykańskim Leon i 5 czerwca w Los Angeles. Ewentualny triumf byłby dla Polaka drugim pucharem zdobytym w karierze. W sezonie 19/20 wygrał z Leeds United angielską Championship, grając jedno spotkanie ligowe.