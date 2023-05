ŁKS wygrał pasjonujący hit I ligi i mocno zbliżył się do awansu do ekstraklasy

Piątkowe spotkanie ŁKSu z Wisłą było więcej niż ważne, jeśli chodzi o walkę o awans do PKO BP Ekstraklasy. Po 29 kolejkach sezonu 2022/2023 w ligowej tabeli przewodzili łodzianie, którzy mieli 3 punkty przewagi nad drugim Ruchem Chorzów. Trzecia Wisła traciła do liderów pięć oczek. Oznaczało to, że szczególnie gospodarze mogli zrobić wielki krok w kierunku awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Świetna rywalizacja godna meczu o awans

Choć sam początek spotkania był dość spokojny i wyważony, już po kilku minutach dały o sobie ofensywne zamiary obu zespołów. Zarówno ŁKS, jak i Wisła starały się zdominować wydarzenia boiskowe, co kończyło się niecelnymi prostopadłymi podaniami do napastników.

Sytuacja zmieniła się w 11 minucie spotkania, gdy gospodarze zdołali wyprowadzić kapitalną kontrę. Wówczas w okolicach linii środkowej piłkę wywalczył Trąbka, który długo się nie zastanawiał i posłał futbolówkę w kierunku snajpera ŁKSu, Piotra Janczukowicza. Ten zrobił to, co do niego należało. Po przyjęciu piłki udało mu się nawinąć zwodem jednego z obrońców i oddać techniczny, plasowany strzał, który pozwolił liderom Fortuna 1. Ligi wyjść na prowadzenie.

To wyraźnie zdenerwowało gości z Krakowa, którzy rozpoczęli kampanię odrabiania strat. Od pierwszej akcji po stracie bramki było widać, że Wiślacy chcą szybko poradzić sobie z obroną gospodarzy. Dzięki temu blisko strzelenia gola był m.in. Santiago Benito, który w ostatniej chwili został uprzedzony przez jednego z defensorów.

Na te wieści czekaliśmy od dawna. Emery potwierdził informacje o kadrowiczu Santosa

Mimo to, co się odwlecze to nie uciecze. W 26 minucie meczu naciskani gospodarze w końcu popełnili błąd. Aleksander Bobek z dużą pewnością siebie postanowił wówczas wyjść z bramki, by wyłapać dośrodkowanie, lecz młody golkiper wpadł na Macieja Dąbrowskiego i wypuścił piłkę z rąk. Ta powędrowała do Angela Rodado, który z dużą łatwością trafił do pustej bramki.

Podbudowani Wiślacy nie mieli zamiaru się zatrzymywać. Choć ŁKS starał się przenieść ciężar gry na połowę rywali, z czasem goście ponownie zaczęli dominować. To znów przyniosło efekty. W 36 minucie spotkania Luis Fernandez otrzymał piłkę w narożniku pola karnego przeciwnika i był kryty przez dwóch piłkarzy ŁKSu. Mimo to Hiszpan zdołał oddać bardzo kąśliwy strzał, który przy słupku wpadł do bramki, dając Wiśle prowadzenie.

Tego jednak nie udało się długo utrzymać. Wszystko za sprawą bardzo nieodpowiedzialnego zachowania Josepha Colleya. Środkowy obrońca Wisły w samym narożniku pola karnego zaatakował kontrolującego piłkę Mokrzyckiego, stawiając stempel na jego stopie. To oznaczało jedno - rzut karny dla gospodarzy.

Ten w 40 minucie pewnie wykorzystał gwiazdor gospodarzy, Ruis Pirulo. To pozwoliło gospodarzom doprowadzić do remisu jeszcze przed przerwą.

Śląsk mocno zbliżył się do I ligi, choć rywale kończyli mecz w dziesiątkę

Szybki gol i kontrola wydarzeń

Druga połowa, zupełnie niespodziewanie, zaczęła się od niepotrzebnej przepychanki w środku pola. Choć trzeba przyznać, że w drugich 45 minutach obrońcy gospodarzy grali nieco agresywniej, Wiślacy zupełnie niepotrzebnie zaczęli się awanturować, co skończyło się dwoma kartkami i kilkoma straconymi minutami.

Rozkojarzeni przepychanką zawodnicy gości szybko zapłacili frycowe za utratę koncentracji. Już w 53 minucie obrona Wisły kompletnie przysnęła we własnym polu karnym. Wówczas Mokrzycki kapitalnie znalazł się w polu karnym i zupełnie niekryty odegrał wzdłuż linii końcowej. To wykorzystał Bartosz Szeliga, który trafił do siatki i wyprowadził ŁKS na prowadzenie 3:2.

W kolejnych minutach piłkarze Radosława Sobolewskiego starali się odzyskać kontrolę nad spotkaniem i ponownie zmusić gospodarzy do zmasowanej obrony. To się jednak nie udawało. Piłkarze ŁKSu byli bowiem znakomicie zorganizowani i nie pozostawiali ani centymetra wolnej przestrzeni, dzięki czemu udało im się wyeliminować wszystkie atuty ofensywne przeciwnika.

Media: Messi w PSG już nie zagra. "Nie ma sensu, by wychodził na boisko"

Do końca spotkania niestety nie za wiele się już działo. Co prawda podopieczni Kazimierza Moskala mieli jeszcze dwie bardzo dobre sytuacje z kontrataku, lecz w kluczowych momentach piłkarzom ŁKSu zabrakło dokładności. Przez to też mecz skończył się wynikiem 3:2.

Mieli być przyszłością reprezentacji Polski, a marzą o grze dla innych barw. Wymowny wpis

Dzięki piątkowemu zwycięstwu ŁKS wyraźnie umocnił się na prowadzeniu w Fortuna 1. Lidze. Łodzianie mają na swoim koncie 59 punktów i cztery mecze do rozegrania. Drugi Ruch Chorzów ma w tym momencie 53 oczka i jeszcze pięć spotkań przed sobą. Wisła z kolei nadal ma na swoim koncie 51 punktów, co na ten moment daje praktycznie pewny udział w barażach.