Media: Messi w PSG już nie zagra. "Nie ma sensu, by wychodził na boisko"

Nie tak miał wyglądać koniec przygody Leo Messiego z drużyną PSG. Argentyńczyk przychodził do francuskiego zespołu jako wielka gwiazda, która ma pomóc klubowi w sięgnięciu po największy sukces w historii, czyli wygraną w Lidze Mistrzów. Niestety w ciągu dwóch lat się to nie udało, a jeden z najlepszych piłkarzy w historii wyprowadzi się z Paryża w atmosferze skandalu.

Wyjazd do Arabii Saudyjskiej i niechęć ze strony kibiców

Choć kibice PSG nie byli zadowoleni z postawy Leo Messiego już od kilku miesięcy, z początkiem maja czara goryczy się przelała. Wszystko przez wyjazd Argentyńczyka do Arabii Saudyjskiej po przegranym 1:3 meczu z Lorient. Choć piłkarze lidera Ligue 1 mieli pojawić się w poniedziałek 1 maja na treningu, 35-latek spędzał czas na bliskim wschodzie, co zakończyło się jego dwutygodniowym zawieszeniem.

Bardzo ostro na zachowanie Messiego zareagowali też kibice paryskiego zespołu. Wielu z nich zebrało się pod siedzibą klubu, obrażając swojego piłkarza i domagając się wyrzucenia go z klubu. Ich prośba poniekąd zostanie wysłuchana, gdyż Argentyńczyk już na pewno opuści klub po zakończeniu obecnego sezonu.

Francuzi nie mają złudzeń. Messi już nie zagra

Choć gwiazda PSG, mająca w tym sezonie na swoim koncie 20 goli i 19 asyst, niewykluczone, że nie zobaczymy jej na boisku do końca sezonu. Choć po upłynięciu zawieszenia Messi mógłby rozegrać jeszcze trzy mecze, francuscy dziennikarze nie mają złudzeń i podają, że więcej na boiskach Ligue 1 go nie zobaczymy.

- Choć zawieszenie wygaśnie po meczu z Ajaccio, nie zobaczymy już Messiego w barwach PSG. Zawodnik nie wyobraża sobie powrotu na Parc des Princes, gdzie nie czekałoby go nic pozytywnego. Nie ma sensu, by wychodził na boisko, gdzie usłyszałby tylko gromkie gwizdy - czytamy w L'Equipe.

Do końca sezonu 2022/2023 Paris Saint-Germain rozegra jeszcze pięć spotkań. W najbliższy weekend Paryżan czeka wyjazdowy mecz z Troyes. Tydzień później do stolicy Francji przyjadą piłkarze Ajaccio. Potem Mbappe i spółce pozostaną do rozegrania mecze z Auxerre, Strasbourgiem i Clermont.