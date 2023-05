Oficjalnie: Ancelotti faworytem do przejęcia giganta. "Nie ma już sensu ukrywać"

Brazylia nie potrafi nawiązać do najlepszych czasów Canarinhos. Po raz ostatni wygrała mundial w 2002 roku, a złoto Copa America zdobyła w 2019 roku. Dwa ostatnie mundiale, to dwie porażki już w ćwierćfinale. Teraz ma się to zmienić. Brazylijska federacja szuka następcy dla Titego, który w grudniu odszedł po sześciu latach.

- Carlo Ancelotti jeszcze nie otrzymał od nas konkretnej propozycji, ale badamy, czy chciałby przyjść. Mamy plan "A" i mówię to po raz pierwszy otwarcie. Nie ma już sensu tego ukrywać. Tak, Ancelotti jest naszym faworytem - oznajmił prezes federacji Ednaldo Rodrigues, którego cytuje BeIN Sports.

A już kilka tygodni temu Rodrigues opowiadał, że fanom spodobał się jego pomysł. - Ancelottiego kochają nie tylko piłkarze, ale i kibice. Gdziekolwiek pójdę na jakikolwiek stadion w Brazylii, to on jest pierwszym imieniem, o które proszą - przekonywał.

Bogate CV Ancelottiego

Carlo Ancelotti najpierw był doskonałym piłkarzem, a potem został wielkim trenerem. W barwach Milanu dwa razy wygrał LM (1989 i 1990). Na koncie ma też trzy mistrzostwa Włoch - dwa z Milanem, jedno z Romą. Grał też w Parmie.

A jako szkoleniowiec prowadził kolejno: Regiannę, Parmę, Juve, Milan, Chelsea, Paris Saint Germain, Real, Bayern, Everton, Napoli i ponownie Real. Włoch jest pierwszym trenerem w historii, który zdobywał tytuły mistrzowskie w pięciu najsilniejszych ligach świata.

Ale i tak głównie kojarzony jest z rozgrywkami Ligi Mistrzów, w których finale był aż pięć razy i cztery z nich wygrał. Dwa z Milanem i dwa z Realem. W tym sezonie mistrzostwa Hiszpanii już nie zdobędzie, bo strata do Barcelony jest zbyt duża, ale za to "Królewscy" mierzą się z Manchesterem City w półfinale LM.

A kto trafi do Brazylii, jeśli nie 63-letni Włoch? Spekuluje się, że Canarinhos chętnie zakontraktowaliby Jorge'a Jesusa. Portugalczykowi już 30 czerwca wygasa umowa z Fenerbahce Stambuł.