Nowe informacje ws. Szymańskiego. Rosjanie chcą zablokować transfer. "Niemożliwe"

Kiedy w lutym ubiegłego roku Rosja zaatakowała Ukrainę, FIFA podjęła decyzję o wprowadzeniu przepisu, który pozwoli piłkarzom na tymczasowe opuszczenie ligi rosyjskiej i grę w zagranicznych klubach. Z okazji skorzystał m.in. Grzegorz Krychowiak, przenosząc się z Lokomotiwu Moskwa do Al-Shabab. Kilka miesięcy później tak samo postąpił Sebastian Szymański, który przeniósł się do Feyenoordu. Jego sytuacja wygląda jednak zdecydowanie inaczej.

Ogromne problemy Sebastiana Szymańskiego. Wciąż nieznana jest jego przyszłość. "To niemożliwe"

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że FIFA nadal nie podjęła decyzji o zawieszeniu kontraktów piłkarzy związanych z rosyjskimi klubami. I nadal nic się nie zmieniło. Holenderski klub chciałby wykupić Szymańskiego z Dynama Moskwa za 10 milionów euro. Negocjacje z rosyjskimi podmiotami są jednak aktualnie wyjątkowo utrudnione, dlatego nie wiadomo, jaka będzie przyszłość pomocnika reprezentacji Polski.

"Sebastian Szymański jest związany kontraktem z Dynamem Moskwa. Polak chciałby zostać w Rotterdamie, Feyenoord też tego chce. Ale wykupienie zawodnika i tym samym robienie interesów z rosyjskimi klubami jest w zasadzie niemożliwe, przynajmniej w normalny sposób" - zakomunikował dziennik "AD".

Holenderskie media nie mają wątpliwości, że władze Feyenoordu muszę oczekiwać teraz na decyzję FIFA. "Jeśli pojawi się ponowna możliwość zawieszenia kontraktu po rozporządzeniu federacji, to może to pomóc Feyenoordowi i Szymańskiemu. Chociaż inne kluby też mogą nagle włączyć się do gry" - przekazano.

Nie tak dawno menedżer piłkarza Mariusz Piekarski w rozmowie z "Faktem" zakomunikował, że Szymański na pewno nie wróci do Dynama Moskwa. - Nie po to odchodził, by teraz wracać - zadeklarował. Takie samo stanowisko przedstawił w programie "Po gwizdku". Zdradził też ostateczną datę rozwiązania sprawy. - Na pytanie o przyszłość Szymańskiego będzie można odpowiedzieć pod koniec maja, na początku czerwca - podsumował.