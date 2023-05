Santos miał problem z jedną rzeczą w Polsce. "Cierpiałem z tego powodu"

Już na początku swojej pracy w Polsce Fernando Santos zaznaczył, że chce się przeprowadzić do naszego kraju i poznać polską kulturę, by lepiej się zaaklimatyzować i bardziej utożsamić z reprezentacją. W połowie lutego wybrał mieszkanie, które miał znaleźć na warszawskiej Ochocie, niedaleko siedziby PZPN-u. Wygląda na to, że selekcjoner lepiej się już czuje w nowym miejscu, choć nie ukrywa, że początki były dla niego szczególnie trudne.

Santos miał jeden problem w trakcie aklimatyzacji

Dla Santosa największym problemem na początku pracy z Polską była... temperatura powietrza. Zima w Portugalii jest bardzo łagodna, wręcz nieodczuwalna, natomiast w Polsce potrafi być śnieżna i mroźna. Selekcjoner przyznał, że wręcz cierpiał, gdy musiał się zmierzyć z gwałtownym dla niego obniżeniem temperatury. W pozostałych kwestiach związanych ze zmianą otoczenia radził sobie nieco lepiej.

- Od samego porządku uderzyło mnie, jak jest zimno. Nie jestem do tego przyzwyczajony i cierpiałem z tego powodu. Poza tym trzeba się przyzwyczaić do innego sposobu bycia, komunikacji. Na szczęście w sprawach zawodowych poszło to łatwo, bo zostałem przyjęty bardzo dobrze. Ale pierwsze kilkanaście dni, gdy mieszkałem w hotelu, były trudnych. Bardzo ważne było dla mnie przeniesienie się do własnego domu. Mogłem poczuć się jak u siebie i wrócić do normalnego życia - mówił w wywiadzie z Polską Agencją Prasową (PAP).

Santos zachwyca się Polską i Warszawą

Selekcjoner reprezentacji Polski przyjeżdżał już wcześniej do naszego kraju, kiedy grał z Grecją na Euro 2012 i z Portugalią w Lidze Narodów, więc miał okazję poznać Polskę z dobrej strony. Dziś zachwyca się Warszawą, ale ma nadzieję, że odkryje inne urokliwe miejsca na terenie Polski.

- Jeszcze zbyt wiele nie zwiedzałem, ale całe miasto robi bardzo miłe wrażenie, zwłaszcza teraz, gdy wychodzi słońce. Wybrałem się z żoną do parku koło mojego mieszkania i podobało mi się, że tyle ludzi spędzało tam czas, robiło grilla, to robiło wrażenie. Ważne jest też dla mnie, że łatwo trafić na mszę. Chciałbym też poznać inne regiony Polski - przyznał w rozmowie z PAP.

Portugalczykowi zdecydowanie odpowiada oferta restauracyjna Warszawy, gdzie można znaleźć miejsca oferujące kuchnię niemalże całego świata. - Chyba w każdej restauracji mają pyszną kaczkę... Poza tym jest też wiele sycących zup, co pewnie ma związek z tym, że jest tu zimno. Rodzina od strony mojej mamy pochodzi z górskich regionów i tam też jadło się tego typu zupy. Jest tu mnóstwo dobrych restauracji, więc z jedzeniem nie ma problemu - ocenił.