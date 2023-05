Transfer do Arabii popłacił. Ronaldo wrócił na szczyt listy najlepiej zarabiających sportowców

Pieniądze w sporcie zawsze wywoływały sporo emocji. Dziś zarobki najlepiej opłacanych sportowców świata osiągają iście szalone kwoty. Udowadnia to najnowszy ranking magazynu Forbes. Dowiadujemy się z niego, że dziesiątka najlepiej opłacanych sportowców zarobiła w zeszłym roku 1,11 miliarda dolarów, co jest najwyższym wynikiem w historii tego notowania. W ten sposób pobity został rekord z 2018 r., kiedy kwota ta wyniosła 1,06 miliarda dolarów. Ale wówczas wynik wywindowała niebotyczna sumka zdobyta przez Floyda Mayweathera Jr., wynosząca rekordowe 285 milionów.

W minionym roku nikt nawet nie zbliżył się do zarobku legendarnego pięściarza. Wynik śrubowała za to cała dziesiątka. Na jej czele znalazł się piłkarz Cristiano Ronaldo. Ponieważ w zestawieniu uwzględniono zarobki od początku maja 2022 do końca kwietnia 2023 r., wzięto również pod uwagę cztery miesiące gry w Al-Nassr, gdzie kontrakt Portugalczyka opiewa na 200 mln euro rocznie. Dzięki temu 38-latek uzbierał aż 136 milionów dolarów, z czego 46 milionów z tytułu samych kontaktów z Manchesterem United i Al-Nassr. Pozostałe 90 otrzymał z tytułu umów sponsorskich. Tym samym Ronaldo stał się najlepiej opłacanym piłkarzem w historii i po raz trzeci w karierze otworzył listę najlepiej zarabiających sportowców świata. Ostatni raz znalazł się na jej szczycie w 2017 r.

Kolejne dwa miejsca na podium również uzupełnili piłkarze. Tuż za plecami Ronaldo z kwotą 130 mln uplasował się Lionel Messi, a za nim znalazł się jego klubowy kolega z PSG Kylian Mbappe (120 mln). Francuz zdecydowanie najwięcej zarobił na boisku, bo aż 100 mln. Poza nim - tylko 20 mln. W przypadku Messiego proporcje rozkładają się mniej więcej pół na pół. Mistrz świata mógłby w kolejnym zestawianiu rywalizować z Ronaldo, gdyby skusił się na dołączenie do saudyjskiego Al-Hilal, ale wygląda na to, że bliżej mu do FC Barcelony.

Tuż za podium uplasował się gwiazdor NBA LeBron James. Jego zarobki wyniosły 119,5 mln dolarów, z czego 75 mln to dochody osiągane ze źródeł pozasportowych. Piąty jest meksykański bokser Canelo Alvarez (110 mln dol.), a kolejne dwa miejsca zajmują gofiści Dustin Johnson (107 mln dol.) i Phil Mickelson (106 mln dol.). Ich obecność to w głównej mierze efekt dołączenia do wspieranego przez Arabię Saudyjską cyku turniejów LIV Golf. Dziesiątkę uzupełnili: ósmy koszykarz Stephen Curry (100,4 mln dol.), dziewiąty tenisista Roger Federer (95,1 mln dol) i kolejny koszykarz Kevin Durant (89,1 mln dol.). Ciekawie przedstawia się przypadek Federera, który w zeszłym roku zakończył sportową karierę, a z samej gry uzyskał zaledwie 0,1 mln dolarów. Pozostałe 95 mln zarobił poza kortem.

Top 10 najlepiej zarabiających sportowców świata wg rankingu "Forbesa":