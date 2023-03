Kylian Mbappe kupił sobie cacko za pół miliona euro. Nie wolno mu nim jeździć

Samochód, którym teraz poruszać się będzie 24-letni piłkarz to prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji, na którą niewielu może sobie pozwolić. Niestety, Francuz będzie musiał poczekać, zanim będzie mógł się nim przejechać.

Jak informuje magazyn GQ, nowy samochód zakupiony przez Kyliana Mbappe to Ferrari 488 Pista z 720-konnym silnikiem V8, którego cena przekracza 500 000 euro (2,35 mln złotych). Ta luksusowa maszyna to auto z 2018 roku, które prędkość 100 kilometrów na godzinę potrafi osiągnąć w 2,8 sekundy. Mbappe ma jednak mały problem.

Mbappe poczeka, zanim wejdzie za kółko

Szkopuł jest taki, że Kylian Mbappe nie posiada jeszcze prawa jazdy, więc będzie zmuszony poczekać na pierwszą przejażdżkę nowym samochodem. Gwiazda reprezentacji Francji w wywiadzie dla GQ przyznała, że to jedna z wad tak wczesnego odniesienia sukcesu i wejścia do wirującego wielkiego świata sportu i mediów. - Ominęły mnie proste rzeczy, podstawowe dla młodych ludzi, takie jak posiadanie prawa jazdy. Myślę, że każdy je ma. Dla wielu osób wyrobienie go było obowiązkiem, a dla mnie nie - mówi Francuz.

Brak posiadania dokumentu upoważniającego do kierowania nie przeszkadza jednak Mbappe w posiadaniu całej kolekcji luksusowych samochodów. Jak podaje strona 21motoring.com, piłkarz w swojej kolekcji ma również między innymi Mercedesa V-Class, wartego ponad 300 000 złotych. Piłkarz równie często widziany jest przy autach marki Volkswagen, która jest sponsorem francuskiej federacji piłkarskiej i zapewnia piłkarzom tej reprezentacji swoje modele.

Piłkarze słyną z tego, że kupują sobie luksusowe zegarki, auta lub rezydencje. W ostatnich dniach dużo pisano w mediach o zakupach Cristiano Ronaldo, który jest właścicielem jednego z 10 egzemplarzy Bugatti Centodieci wartego 9 milionów dolarów. Kupił też "pałac" w Arabii Saudyjskiej, której wartość wyceniono na ponad 14 mln dolarów.

