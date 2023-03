14 doliczonych minut i trzy bramki na wagę zwycięstwa. Ronaldo tylko się przyglądał

To niewątpliwie jeden z najbardziej szalonych meczów, w jakich zagrał Cristiano Ronaldo. Jego nowa drużyna Al-Nassr mierzyła się na wyjeździe z Al Batin, drużyną, która zajmuje 16. miejsce w lidze i ma sześć punktów (przed meczem o 37 mniej o Al-Nassr).

Maszyna się zacięła. Cristiano Ronaldo próbował, ale nic nie wpadało

Zamykające tabelę ligi saudyjskiej Al Batin od 17. minuty było na dobrej drodze do sprawienia nie lada sensacji. To właśnie wtedy wyszło na prowadzenie. Dośrodkowanie Bukii głową wykorzystał urugwajski napastnik Renzo Lopez. Jeden z defensorów próbował zatrzymać strzał ręką, ale piłka i tak przekroczyła linię bramkową. Akcję sprawdził jeszcze VAR, ale podstaw do anulowania bramki nie było.

Ronaldo miał okazję wyrównać jeszcze przed przerwą. Po indywidualnym rajdzie minął obrońców, bramkarza i strzelał do pustej bramki. W ostatniej chwili piłkę z linii bramkowej wybił jeden z defensorów rywala. Później Portugalczyk próbował swoich sił z rzutu wolnego. Uderzył zdecydowanie za wysoko. W drugiej części miał jeszcze lepszą sytuację. Dostał idealną centrę w pole karne, złożył się do strzału, ale piłka odbiła się od nogi rywala i przeleciał minimalnie obok słupka. Niemoc 38-latka trwała w najlepsze. W ostatnich 10 minutach podstawowego czasu zmarnował kolejny rzut wolny, a potem chybił, gdy dostał dogranie wprost na głowę.

Wielki powrót Al-Nassr. Koledzy Ronaldo zrobili swoje. Trzy gole w doliczonym czasie

Nieskuteczności Ronaldo było już za wiele. W doliczonym czasie gry sprawy w swoje ręce wzięli jego koledzy. Czasu na to mieli aż nadto, bo sędzia doliczył aż 12 minut. Trener outsidera aż roześmiał się, gdy zobaczył tablicę świetlną. W trzeciej doliczonej minucie długie podanie z głębi pola Luiza Gustavo strzałem w dolny róg wykorzystał Abdulrahman Ghareeb. Po chwili Al Batin ponownie mogło prowadzić, a Lopez dołożyć drugie trafienie. Zauważył wysoko ustawionego bramkarza i próbował zaskoczyć go uderzeniem z połowy boiska. Do szczęścia zabrakło mu niewiele.

W 102. minucie gola zdobyło za to Al-Nassr. Z zamieszania w polu karnym skorzystał Al Fatil. Z bliskiej odległości przymierzył w dolny narożnik. Dwie minuty później wynik na 3:1 ustalił Mohammend Maran. Wykończył znakomitą kontrę i podanie Ghareeba precyzyjnym technicznym strzałem.

Al-Nassr dzięki zwycięstwu dalej prowadzi w tabeli ligi saudyjskiej. Po 19 meczach ma dwa punkty przewagi nad drugim Al-Ittihad. Ronaldo tym razem nie powiększył swojego dorobku bramkowego, może za to podziękować kolegom.