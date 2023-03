Amatorski klub robi furorę w Pucharze Holandii. Ale nie chcą grać w finale. Zabrania im religia

W tej edycji Pucharu Holandii doszło do ogromnej sensacji. W półfinale tych rozgrywek zagra amatorski klub SV Spakenburg, który pokonał w poprzedniej rundzie Utrecht aż 4:1. To trzeci taki przypadek w historii, kiedy nieprofesjonalnemu zespołowi udało się zajść tak daleko. Pierwszy raz tej sztuki dokonał IJsselmeervogels w 1975 roku, a ostatnio w 2016 r. wynik powtórzyła drużyna VVSB.

Amatorki klub nie zagra w finale Pucharu Holandii przez przekonania religijne

SV Spakenburg stanie przed historyczną szansą zostania pierwszym amatorskim klubem w dziejach, który awansuje do finału. Żeby tego dokonać, w półfinale (losowanie 4 marca) musieliby pokonać kogoś z trójki: Ajax Amsterdam, PSV lub Feyenoord. Jak informuje serbski "Telegraf", sensacja tej edycji w razie awansu nie zgodzi się wystąpić w meczu finałowym przez... przekonania religijne.

Zespół założony w 1931 roku ma bardzo ortodoksyjną tożsamość opartą na przekazie biblijnym. Z tego powodu nie rozgrywa meczów w niedzielę, a finał planowany na 30 kwietnia przypada właśnie w ten dzień tygodnia.

Zgodnie z tradycją ostatnie spotkanie Pucharu Holandii zawsze rozgrywane jest w niedzielę. Jednak w ostatnim czasie w holenderskim związku trwają dyskusje w sprawie terminu meczu. Mówi się, że jeśli SV Spakenburg zdoła dotrzeć do finału, mecz zostanie rozegrany w sobotę, 29 kwietnia.

- Jeśli wierzysz w siebie i z wolą Bożą, możesz wszystko - powiedział trener Chris de Graaf ochrypłym głosem w radiu w Langs de Lijn En Omstreken tuż po awansie do półfinału. - Kiedyś zaczynałem tutaj grać jako pięcioletni chłopiec, a teraz jesteśmy aż w półfinale Pucharu Holandii. To jest takie piękne. Patrzę na tych wszystkich ludzi, to jest cudowne. Wygrajmy ten puchar - dodał szkoleniowiec.

Po spotkaniu piłkarze urządzili w szatni głośną imprezę, a jak podaje portal NOS.nl, jeden z nich krzyczał: "Zarezerwowałem już bilety na Ligę Europy".

Znamy pary półfinałowe Pucharu Polski. Możliwy wielki hit w finale