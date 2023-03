Trener Wieczystej pręży muskuły. Odważna deklaracja. Podał jeden warunek

Wieczysta Kraków - po wycofaniu się z rozgrywek III ligi dotychczasowego lidera ŁKS Łagów - jest największym faworytem do awansu do II ligi. Piłkarze Dariusza Marca zdecydowanie przewyższają inne kluby na tym poziomie rozgrywkowym, nie tylko kadrą, ale przede wszystkim budżetem. Głównym celem klubu jest oczywiście jak najszybsze dojście do ekstraklasy, natomiast nie będzie to wcale takie proste.

Trener Wieczystej jasno deklaruje możliwości klubu. "Mogę powiedzieć, że Wieczysta utrzymałaby się w ekstraklasie"

Dzień przed rozpoczęciem rundy wiosennej III ligi, portal sport.lovekrakow.pl przeprowadził rozmowę z aktualnym szkoleniowcem Wieczystej, Dariuszem Marcem. Trener został zapytany m.in. o to, czy piłkarze trenujący w klubie pracują na takiej intensywności, jak w ekstraklasie. - Zdecydowanie tak. W Wieczystej są piłkarze, którzy z niejednego pieca jedli chleb, grali w dobrych klubach, drużynach narodowych, więc mają porównanie. Musimy im zapewnić ten sam poziom i zaangażowanie. Wymagamy najpierw od siebie, a potem od nich - zakomunikował.

Nie ma co ukrywać, że w Krakowie snują już wizję przyszłego sezonu w II lidze. Trener wybiegł myślami nawet trochę dalej, biorąc pod lupę szanse swojej drużyny w ekstraklasie. - Po sparingach z mocnymi rywalami mogę powiedzieć, że utrzymałaby się (Wieczysta - przyp. red) w ekstraklasie, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli miałbym do dyspozycji wszystkich zawodników, którzy teraz leczą kontuzje, poradziliby sobie w najwyższej lidze. Taka jakość na pewno by się obroniła. To ponad 30 graczy, wielu ma ogromne doświadczenie - powiedział Marzec.

Na koniec były szkoleniowiec Arki Gdynia podsumował najbliższe plany klubu. Marzec wie, o co gra i zdaje sobie również sprawę z tego, jakie będą konsekwencje, jeśli nie osiągnie zamierzonego celu. - My nie możemy, my musimy. Nie ma mowy o sezonie przejściowym, bo celem jest awans. Mamy wszystko, ale kluczowy jest wynik, z którego jako pierwszy jestem rozliczany - zakończył.

Po rozegraniu 17 kolejek Wieczysta zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli III ligi z dorobkiem 34 punktów. Liderem jest Avia Świdnik, która ma nad krakowskim klubem punkt przewagi. Najbliższy mecz piłkarze trenera Marca rozegrają w sobotę, 4 marca, kiedy na wyjeździe zmierzą się z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.