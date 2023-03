Nowy bohater Moskwy rozczarowany. Takiej decyzji Rosjan się nie spodziewał

Quincy Promes grał w Spartaku Moskwa w latach 2014-2018. Spróbował potem swoich sił w mocniejszych ligach, grając w Sevilli i Ajaksie Amsterdam, aż w 2021 r. wrócił do Spartaka, którego jest dziś gwiazdą. Zyskał już miano nowego bohatera Moskwy. Życie w Rosji ewidentnie mu się podoba, nie przeszkadzają mu sytuacja międzynarodowa po rosyjskiej agresji na Ukrainę i odcinanie Rosji od reszty Europy i cywilizowanego świata. Zawnioskował o obywatelstwo rosyjskie, ale otrzymał negatywną odpowiedź. Nie ucieknie zatem od sprawy przemytu narkotyków, w którą jest zamieszany.

Nowy bohater Moskwy bez obywatelstwa Rosji

W tym sezonie w barwach Spartaka Promes strzelił 18 goli w 25 meczach we wszystkich rozgrywkach (liga, Puchar i Superpuchar Rosji). Dzięki dobrej grze stał się ulubieńcem kibiców. Popularność w Moskwie była jednym z powodów złożenia wniosku o obywatelstwo Rosji. W przygotowaniu dokumentów miał pomoc ze strony Spartaka.

- W listopadzie ubiegłego roku przygotowaliśmy petycję do Ministerstwa Sportu. Była to prośba o przesłanie materiałów do odpowiednich organów, które decydują o nadaniu obywatelstwa - przyznał rzecznik Spartaka Dmitrij Zelenow, cytowany przez portal sport-express.ru.

- Czuję się Rosjaninem. To mój dom - mówił Promes w 2021 r.

Ostatecznie Holendrowi nie przyznano obywatelstwa Rosji. Powodem odrzucenia wniosku był jego konflikt z holenderskim prawem, którego chciał uniknąć właśnie dzięki uzyskaniu drugiego obywatelstwa. Piłkarz jest zamieszany w sprawę handlarza narkotyków Pieta Wortela, z którym wielokrotnie się kontaktował.

Kradzież kokainy, handel narkotykami, próba zabójstwa

Promes jest podejrzany o pomoc w przemycie aż dwóch ton narkotyków. Poza tym miał zapłacić Wortelowi aż 250 tys. euro odszkodowania za skradzioną, 400-kilogramową paczkę kokainy. Sprawa kradzieży jest powiązana z zabójstwem dwóch byłych piłkarzy FC Volendam w 2019 r. Promes miał być na liście ofiar, ale Wortel oszczędził piłkarza po otrzymaniu pieniędzy.

Gracz Spartaka miał zostać doprowadzony do holenderskiej prokuratury w charakterze świadka, ale Rosjanie nie chcieli go puścić. W klubie nie dostali gwarancji, że nie ograniczą wolności Promesa, dlatego sugerowali zdalne przesłuchanie lub rozmowę z jego adwokatem.

Oprócz tego Promes ma zarzut próby zabójstwa. W lipcu 2020 r. Promes w trakcie rodzinnej kłótni domowej zaatakował nożem swojego kuzyna. Na początku piłkarz nie przyznał się do winy i robił wszystko, by uniknąć kary. Kilka miesięcy później dwaj przyjaciele gracza Spartaka mieli zaoferować jego kuzynowi 20 tys. euro za zmianę zeznań. Nie przyjął łapówki. Do tego jeden z przyjaciół został skazany za handel narkotykami, co zwiększyło podejrzenia służb wobec Promesa, aż ostatecznie zebrano odpowiednie dowody przeciwko niemu. Nieświadomie przyznał się do winy, będąc podsłuchiwanym.

Na 3 marca zaplanowano rozprawę sądową ws. Promesa, na którym ciążą oskarżenia o usiłowanie zabójstwa swojego kuzyna oraz udział w handlu narkotykami. Holender zapowiedział, że nie stawi się osobiście w sądzie.

- Mimo wszystko mamy nadzieję, że sprawa zakończy się pomyślnie dla naszego piłkarza. Gdy tak się stanie, poprosimy Ministerstwo Sportu o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku, ponieważ uważamy, że Promes wniósł znaczący wkład w rozwój rosyjskiego sportu, a ponadto sam pragnie zostać obywatelem Rosji - przyznał Zelenow.