"Niepowetowane straty". Santos reaguje na katastrofę w Grecji

W nocy z wtorku 28 lutego na środę 1 lutego doszło do katastrofy na torach kolejowych w Grecji. Doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów, a w wyniku wypadku zginęło co najmniej 36 osób. Co najmniej 85 osób zostało rannych, a w sumie jeden pociąg osobowy przewoził około 350 pasażerów. Zawiadowca stacji z miasta Larisa w środkowej Grecji usłyszał zarzuty o nieumyślne spowodowanie śmierci oraz ciężkie uszkodzenie ciała.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu o zwolnieniach z wuefu. "To patologia. Powinno być odwrotnie"

Po tej katastrofie do dymisji podał się ówczesny minister transportu, czyli Kostas Karamanlis. Dodatkowo doszło do zamieszek w kilku miastach, a zdaniem demonstrantów do tragedii doprowadziły wieloletnie zaniedbania. Grecki polityk przekazał w oświadczeniu, że to "minimum, co może zrobić, aby uczcić pamięć ofiar".

Fernando Santos składa kondolencje Grekom. "Niepowetowane straty"

Fernando Santos postanowił złożyć kondolencje Grekom po katastrofie kolejowej i przekazał oficjalne oświadczenie portalowi sportsdna.gr. "Moje kondolencje z powodu niepowetowanych strat. Z wielkim smutkiem obejrzałem wiadomości o tragicznym wypadku dwóch pociągów, który miał miejsce w Grecji, niestety z ofiarami śmiertelnymi. Moje serce się smuci. Wysyłam do kraju, ale szczególnie do rodziny i przyjaciół zmarłych, moje kondolencje. Modlę się do Boga za nich i za ich rodziny, by pocieszył je w bólu" - napisał Santos.

Grecja jest szczególnie bliska Fernando Santosowi, ponieważ pracował tam w roli selekcjonera w latach 2010-2014. To właśnie portugalski szkoleniowiec doprowadził Greków do awansu na Euro 2012, gdzie wyszedł z grupy (w niej była Polska, Czechy i Rosja - red.) i dotarł do ćwierćfinału - tam lepsi okazali się Niemcy. Dodatkowo Grecja pod wodzą Santosa dotarła do 1/8 finału mundialu w Brazylii w 2014 roku. Fernando Santos pracował także w trzech greckich klubach - AEK-u Ateny, Panathinaikosie Ateny oraz PAOK-u Saloniki.

Fernando Santos pojawił się w Grecji w drugiej połowie lutego, by zobaczyć w akcji Damiana Szymańskiego i Tomasza Kędziorę w meczu PAOK-u Saloniki z AEK-iem Ateny. PAOK wygrał 2:0, a na boisku pojawił się jedynie Szymański, ponieważ Kędziora spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych. Mimo porażki Damian Szymański nie wypadł najgorzej, bo wygrał trzy pojedynki, miał dwa odbiory i wymienił 56 celnych podań przy 88-proc. skuteczności.