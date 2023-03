Przez sześć lat znęcał się nad żoną. Przerwała milczenie. Pokazała drastyczne zdjęcia

Welliton większość kariery spędził w Spartaku Moskwa. Do rosyjskiego klubu trafił w lipcu 2007 roku. W międzyczasie był wypożyczany do Celty Vigo czy brazylijskiego Sao Paulo FC. Po wyjeździe z Rosji w 2014 roku grał m.in. w Turcji czy Arabii Saudyjskiej, ale nigdzie nie potrafił na dłużej zagrzać miejsca. Ostatecznie zakończył karierę w styczniu 2023 roku. Przez wiele lat był bohaterem różnych skandali. Kilka dni temu na jaw wyszedł kolejny.

Problemy Wellitona. Był piłkarz Spartaka Moskwa miał znęcać się nad żoną

Jego była żona Rafaela dos Reis Carvalho oskarżyła go o maltretowanie psychiczne i fizyczne. Miał znęcać się nad nią przez sześć lat, o czym poinformowała we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych. "Musiałam znosić wszelkiego rodzaju ataki, zarówno te fizyczne, jak i psychiczne. Padłam ofiarą takich ataków, jakie człowiek może sobie tylko wyobrazić. Znęcał się nade mną i bił mnie" - napisała.

Rafaela udostępniła również nagranie, na którym pokazała posiniaczoną twarz oraz inne części ciała. Na wideo widać też zdjęcia wyrwanych włosów, czy całkowicie zniszczonego telefonu. Kobieta udostępniła również screeny z wulgarnymi wiadomościami, jakie miał wysyłać do niej Welliton.

Carvalho wystosowała apel do kobiet, będących ofiarami przemocy domowej, by nie pozostały bierne i walczyły o swoje prawa. "Tyle kobiet woła o pomoc. W związku z tym postanowiłam wrzucić tutaj trochę zdjęć z tego, co doświadczyłam. To nie jest dla mnie łatwe, ale to historia zwycięstwa! Do wszystkich kobiet, które przechodzą przez to samo, co ja - czujcie się przytulone przeze mnie! Przysięgam, chciałabym mieć możliwość gościć każdą z Was. Nie zamykajcie się w sobie i walczcie o swoją przyszłość" - zakończyła. Link do wpisu znajdzie TUTAJ.

Internauci byli zszokowani widokiem pobitej kobiety. "Nie mogę w to uwierzyć. Ten facet powinien trafić za kratki. I to jak najprędzej", "Niech sprawiedliwości stanie się zadość", "Jesteśmy z Tobą" - pisali fani.

Już w przeszłości wybuchowy temperament Wellitona dał o sobie znać także na boisku. W 2011 roku, napastnik Spartaka zderzył się przed polem karnym z bramkarzem CSKA Moskwa Igorem Akinfiejewem, wskutek czego golkiper doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie i uszkodzenia łąkotki. Rosyjski Związek Piłki Nożnej uznał, że Brazylijczyk sfaulował rywala z premedytacją i zawieszono go wówczas na sześć spotkań.