Ronaldo posądzony o zdradę. Georgina była wtedy w ciąży. "Wyraziłam zgodę"

Cristiano Ronaldo jest w związku z Georginą Rodriguez. Piłkarz poznał obecną partnerkę w 2016 roku, kiedy pochodząca z Argentyny modelka pracowała dla Gucciego. Para wychowuje razem pięcioro dzieci - dwóch chłopców i trzy dziewczynki. W ostatnim czasie na ich idealnym związku pojawiają się kolejne rysy, a na jaw wychodzą rzekome zdrady Portugalczyka.

Szokujące informacje na temat Ronaldo. Portugalczyk miał dopuścić się zdrady, kiedy Georgina była w ciąży

Kilka dni temu o zbliżeniu z Ronaldo opowiedziała Georgilaya, blogerka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje niemal 200 tysięcy internautów. Kobieta poinformowała na swoim profilu, że uprawiała seks z 37-latkiem, kiedy ten wraz z reprezentacją przebywał na zgrupowaniu w Portugalii. Do zbliżenia miało dojść 25 marca 2022 roku w hotelu Soverde. Jest to tym bardziej szokująca informacja, że w tym czasie Georgina Rodriguez, a więc partnerka Ronaldo, znajdowała się w ostatniej fazie ciąży bliźniaczej. Poród miał miejsce 18 kwietnia - jedno z dzieci, chłopiec, zmarł.

Georgilaya ujawniła nieco więcej szczegółów na temat rzekomego zbliżenia z Ronaldo. Okazuje się, że kobieta specjalnie pojechała do hotelu, w którym przebywali piłkarze, by zrobić sobie z nimi kilka zdjęć. Jak podkreśliła, szczególnie chciała poznać lidera kadry. Fotografiami, na których pozuje z byłym piłkarzem Realu Madryt, pochwaliła się również w mediach społecznościowych.

Georgilaya wymieniła się z Portugalczykiem numerami telefonów, a ten jeszcze tego samego wieczora miał ją zaprosić do pokoju. "Kiedy przeczytałam wiadomość od Ronaldo to pomyślałam, że skorzystam z zaproszenia i pójdę tam, by porozmawiać z nim, lepiej się poznać i zrobić kilka dodatkowych zdjęć. Nie sądziłam, że dojdzie między nami do zbliżenia. Fakt jest jednak taki, że uprawialiśmy seks. Oczywiście wyraziłam na niego zgodę, ale zostałam zmanipulowana sławą i władzą Ronaldo" - przyznała kobieta.

W dalszej części wpisu influencerka wyznała, że czuje się "wykorzystana" przez Portugalczyka i dzieli się swoją historią, by inne dziewczyny "nie popełniły jej błędu". "Jest wielu ludzi, którzy mają władzę i sławę, i wykorzystują ją, by zaciągnąć kobietę do łóżka" - pisała. Kobieta podkreśliła również, że z perspektywy czasu żałuje chwil spędzonych z Ronaldo. "Zbliżenie z nim przyniosło mi same problemy i do dziś jestem dręczona tym, co się stało" - zakończyła.

To kolejna kobieta, która w ostatnich dniach przyznała się do seksu z Portugalczykiem. O zbliżeniu opowiedziała również Daniella Chavez, chilijska modelka, która współpracowała między innymi z Playboyem. Do romansu z piłkarzem miało dojść w 2015 roku, zanim ten poznał Georginę. "To był tylko seks. Wolny seks też istnieje. Nie mogę tego dłużej ukrywać" - pisała na Twitterze.

Cristiano Ronaldo obecnie jest piłkarzem Al-Nassr. Portugalczyk dobrze rozpoczął przygodę w nowym klubie i po sześciu meczach ma osiem goli na koncie.