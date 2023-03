Testowały go Parma i Legia. Wybrał Kraków. "Od razu chcieli we mnie zainwestować"

Szymon Doba pochodzi z Lęborka, ale ostatnie lata spędził w Olimpii Grudziądz, z którą w tym sezonie rozegrał siedem spotkań w III lidze grupie II. Napastnik zdobył dwa gole i zaliczył jedną asystę, spędzając na boisku jedynie 217 minut. Regularne występy uniemożliwiały mu kontuzje, a na wiosnę już nie zagra w barwach grudziądzkiego klubu.

Reprezentant Polski U17 zostaje w kraju. "Planuje podwyższać sobie poprzeczkę"

Szymon Doba w ostatnim czasie był łączony z wieloma klubami i w zimowej przerwie od rozgrywek III ligi szukał możliwości na odejście z Grudziądza. Po występach w reprezentacji Polski U17 na Euro 2022 w Izrealu oraz w eliminacjach do MŚ i ME wiele drużyn było zainteresowanych zakontraktowaniem 17-latka i wiele z nich zapraszało go na testy. Wiadomo, że wśród nich były m.in. Legia Warszawa oraz włoskie Parma i Pisa SC, które występują na poziomie Serie B.

- Oprócz Legii były jeszcze dwa kluby z PKO Ekstraklasy, ale rozmowy nie potoczyły się tak, jakbym tego oczekiwał - przekonuje napastnik w rozmowie z Interią i wskazuje różnice pomiędzy polską a włoską piłką. - Mogę przyznać, że na pewno jest to delikatnie inna piłka. Można zauważyć, że gra toczy się zdecydowanie szybciej. Trzeba szybciej dzielić się piłką, bo ci piłkarze od małego są uczeni szybkich działań. To zauważyłem. Byłem tam łącznie około dwóch tygodni - mniej więcej byłem pierwszy tydzień w Parmie, a drugi w Pizie.

Finalnie Doba wybrał Cracovię, z która podpisał trzyletnią umowę. Na razie nie przeskoczy na wyższy poziom ligowy, ponieważ zajmie miejsce w składzie trzecioligowych rezerw klubu. Wyjaśnił również powody wyboru krakowskiego klubu. - Już po dwóch lub trzech dniach po przyjeździe do Krakowa dostałem jasny komunikat, że klub chce dokonać transferu definitywnego. W Cracovii nie było mowy o żadnych testach, klub już wcześniej zdobył wystarczającą wiedzę na mój temat i chciał we mnie od razu zainwestować. Rozmawiałem nie tylko ze sztabem, ale również z Wiceprezesem klubu Panem Stefanem Majewskim. Na tę chwilę nie rozmawialiśmy o PKO Ekstraklasie, jednak uważam, że dzięki mojej grze oraz zaangażowaniu będę sukcesywnie piął się do góry - przekonuje Doba.

Angaż w Cracovii to dla 17-latka duża szansa, chociaż włoskie kluby również były zdeterminowane, by go pozyskać. Doba wyjaśnia jednak, że najlepiej czuje się w Polsce i podjął decyzję, że nie jest to odpowiedni czas na wyjazd z kraju. - Prowadziliśmy rozmowy, lecz uważam, że nie był to najlepszy kierunek dla mnie z różnych powodów. Chcę stawiać na rozwój w Polsce. Planuję stopniowo podwyższać sobie poprzeczkę, pograć, postrzelać i regularnie występować w Ekstraklasie. Taki mam plan - podsumował napastnik.

Szymon Doba i Cracovia II rozgrywki III ligi grupy IV rozpoczną 4 marca o godzinie 14:00 od wyjazdu na mecz ze Stalą Stalowa Wola. Drużyna Mirosława Kality zajmuje obecnie czwarte miejsce w ligowej tabeli z 33 punktami na koncie. Do liderującej Avii Świdnik traci dwa punkty.