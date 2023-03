Kłopoty gwiazdy PSG. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. gwałtu. Jest komentarz adwokata

W poniedziałek 27 lutego francuskie media poinformowały o kolejnym skandalu z udziałem piłkarza. Jak donosi "Le Parisien", Achraf Hakimi został oskarżony o gwałt przez 24-letnią kobietę. 26 lutego poszkodowana zgłosiła się na komisariat w Nogent-sur-Marne i opowiedziała o rzekomym przestępstwie.

Adwokat piłkarza komentuje oskarżenia

Do zdarzenia miało dojść 25 lutego. W nocy kobieta pojechała do domu piłkarza taksówką, zamówioną przez niego. Marokańczyk był sam w mieszkaniu, ponieważ jego żona i dwójka dzieci przebywali na wakacjach w Dubaju. W trakcie wizyty 24-latki "sprawy wymknęły się spod kontroli". "Le Parisien" twierdzi, że choć kobieta złożyła oświadczenie na komisariacie, to nie złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Mimo to sprawą zajęła się prokuratura.

Achraf Hakimi o tym, że dochodzenie wystartowało dowiedział się na półtorej godziny przed poniedziałkową galą FIFA The Best w Paryżu. Tam zawodnik Paris Saint Germain został wybrany do światowej drużyny roku. Na łamach "Le Parisien" oskarżenie skomentował adwokat Marokańczyka, Fanny Colin. - Oskarżenia są fałszywe. Achraf jest spokojny i oddaje się do dyspozycji władz - powiedział.

Achraf Hakimi jest piłkarzem Paris Saint-Germain. Do drużyny mistrza Francji dołączył w 2021 roku. Rozegrał 72 mecze i zdobył osiem goli oraz 11 asyst. Wcześniej grał dla takich klubów jak Inter Mediolan, Borussia Dortmund czy Real Madryt. Hakimi wystąpił również w 61 spotkaniach reprezentacji Maroka, w których strzelił osiem bramek. Był obecny w kadrze podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie drużyna dotarła do półfinału. W walce o brązowy medal przegrała 1:2 z Chorwacją.