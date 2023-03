Rosjanin przerwał milczenie. Chodzi o seksskandal z jego udziałem. "Dziewczyny rozbierają mnie wzrokiem"

To było w listopadzie 2020 roku. Artiom Dziuba, wtedy napastnik Zenita Sankt Petersburg został wyrzucony z reprezentacji Rosji po tym, jak do sieci trafił film, na którym wygląda na to, że piłkarz się masturbuje. Nagranie wideo przedstawiające Dziubę szybko obiegło popularne media społecznościowe. Widać było na nim Rosjanina leżącego w łóżku i pokazującego język do kamery aparatu.

Dziuba po raz pierwszy w historii skomentował to wydarzenie.

- To był dla mnie trudny moment i ogromna lekcja. Dowiedziałem się, jak to wideo trafiło do sieci, ale nie chciałbym o tym mówić. Zrobiłem wszystko, aby ta historia mnie nie złamała. Oczywiście rodzina była w szoku, ale teraz wszyscy robią sobie żarty. Tata na przykład może mnie nazwać palantem, ale ja to traktuję lekko, nie mam tematów tabu. Albo zaakceptujesz tę sytuację z uśmiechem, albo zostaniesz wypędzony - powiedział Dziuba w rozmowie z dziennikarzem Noblem Arustamyanem.

Piłkarz zauważył też, że słynne nagranie jeszcze bardziej zwiększyło jego popularność.

- Widzę, jak dziewczyny chodzą i rozbierają mnie wzrokiem. Jest więcej kobiecej i niestety męskiej uwagi - dodał Dziuba.

Zawodnik nie ma też żalu, że nie był po tym wydarzeniu powoływany do reprezentacji Rosji.

- Nie powołali mnie do reprezentacji, aby odwrócić nadmiar szumu i uwagi. To była słuszna decyzja, ale na pewno dla mnie nieprzyjemna. Teraz jestem spokojny, to nawet zabawne - przyznał Dziuba.

34-letni piłkarz był bohaterem narodowym podczas MŚ 2018 w Rosji, kiedy zdobył trzy bramki i pomógł zespołowi prowadzonemu przez Czerczesowa awansować do ćwierćfinału. Napastnik był wówczas kapitanem kadry. Po zakończeniu turnieju stracił opaskę kapitańską.

Obecnie Dziuba gra w Lokomotiwie Moskwa. W tym sezonie zagrał w siedmiu spotkaniach i zdobył jednego gola.

Lokomotiw Moskwa po 17 kolejkach z 13 punktami zajmuje dopiero 14 miejsce w tabeli ligi rosyjskiej.

- Sytuacja z Artiomem Dziubą ze sportowego punktu widzenia nie ma nic wspólnego z reprezentacją Rosji. Dlatego nie widzimy potrzeby przedstawiania szczegółowych komentarzy oceniających tę sprawę. Jednak sztab trenerski reprezentacji doskonale rozumie, że reprezentacja powinna przygotowywać się do meczów z Mołdawią, Turcją i Serbią w warunkach maksymalnej koncentracji i nie rozpraszać się poprzez inne rzeczy. Zawsze podkreślaliśmy, że każdy, zarówno na boisku, jak i poza nim, musi odpowiadać poziomowi i statusowi zawodnika w reprezentacji. W związku z tym postanowiono dzisiaj nie powoływać Artioma Dziubę na zgrupowanie, aby chronić zarówno drużynę, jak i piłkarza przed nadmiernym stresem. Zawodnik będzie miał czas na unormowanie swojej sytuacji - mówił w listopadzie 2020 roku po skandalu Stanisław Czerczesow, ówczesny trener reprezentacji Rosji, cytowany przez rosyjską federację piłki nożnej, który kiedyś prowadził też Legię Warszawa.