UEFA wyciąga rękę do Rosjan. Wysłała zaproszenie na turniej

Sportowcy z Rosji i Białorusi pozostają zawieszeni przez większość międzynarodowych federacji sportowych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Zawieszenie dotyczy między innymi piłkarskiej reprezentacji Rosji, która została wykluczona z walki o udział w przyszłorocznym Euro w Niemczech. Okazuje się, że UEFA zdecydowała się na pewien wyjątek.

UEFA wyciąga rękę w stronę Rosji. "Związek otrzymał zaproszenie"

Federacja postanowiła wysłać do Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej zaproszenie na turniej rozwojowy dziewcząt. - Rosyjski Związek Piłki Nożnej rzeczywiście otrzymał zaproszenie od UEFA do udziału w turnieju rozwojowym w Bangladeszu, w którym biorą udział kobiece drużyny do lat 17 - potwierdził przedstawiciel związku, cytowany przez portal sport.ru.

To kolejny "prezent" UEFA i ukłon w stronę Rosjan. Wcześniej federacja zdecydowała się umieścić piłkarską reprezentację kraju agresora w tabeli współczynników UEFA, co wywołało spore oburzenie w Ukrainie. - "To cyniczny i absurdalny żart. Ukraińskie kluby cierpią i nie mogą pokazać swojego maksimum właśnie z powodu inwazji Rosji" - grzmiał portal football24.ua.

W ostatnim czasie szeroko komentowany jest temat możliwości dopuszczenia sportowców z Rosji i Białorusi do walki o olimpijskie kwalifikacje. Międzynarodowy Komitet Olimpijski chciałby umożliwić zawodnikom startowanie pod neutralną flagą. Pomysł komitetu wywołał spore oburzenie w świecie sportu.

Przywódcy 30 państw wystosowali do MKOl-u list, w którym domagają się wyjaśnienia zasad tej "neutralności". "Dopóki nie zostanie rozwiązana fundamentalna kwestia w postaci braku jasności znaczenia 'neutralności', nie zgadzamy się, by sportowcy z Rosji i Białorusi zostali dopuszczeni do międzynarodowej rywalizacji. Nalegamy na przedstawienie konkretnych szczegółów, czym miałby być ten model" - czytamy w liście.

