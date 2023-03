Messi zaskoczył Marcina Oleksego na gali FIFA The Best. "Bardzo miłe z jego strony"

W poniedziałek na gali w Paryżu zostały rozdane wyróżnienia w plebiscycie FIFA The Best za rok 2022. Najlepszym piłkarzem sezonu wybrano Leo Messiego, a kolejne miejsca na podium zajęli Kylian Mbappe i Karim Benzema. Wielki sukces odniósł z kolei polski amfutbolista Marcin Oleksy, który został autorem najpiękniejszej bramki, za co otrzymał nagrodę im. Ferenca Puskasa.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowe spotkanie Santosa. O czym rozmawiał z Lewandowskim?

Oleksy nawiązał do reakcji Messiego i Mbappe. "To był ukłon w moją stronę"

Ogromny sukces na arenie międzynarodowej jest dla zawodnika sporym wyróżnieniem, o czym przekonywał podczas wtorkowej konferencji prasowej. Oleksy wrażeniami z paryskiej gali podzielił się również w rozmowie z portalem Meczyki.pl, opublikowanej na Youtubie. Odniósł się między innymi do reakcji Messiego. - Staliśmy niedaleko siebie. Jak odbierałem nagrodę, to słyszałem gromkie brawa. Było to bardzo miłe z jego strony - stwierdził zawodnik. - Myślę, że to zdziwienie Kyliana Mbappe i Lionela Messiego to był ukłon w moją stronę, że zrobiłem coś pięknego - dodał Oleksy, odnosząc się do reakcji dwóch gwiazd PSG.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Cios w Lewandowskiego. Hiszpan wskazał najważniejszego piłkarza Barcelony

Polski ampfutbolista jest przekonany, że otrzymane wyróżnienie zwróci uwagę całego świata na tę dyscyplinę. - Tą bramką otworzyłem świat amp futbolu, przyciągnie to rzeszę kibiców. Jak wchodziłem w amp futbol powiedziałem, że strzelę piękną bramkę. Nie zdawałem sobie jednak sprawy, że strzelę aż tak pięknego gola i to się tak mocno wyniesie. To też duża zasługa kibiców, bo gdyby nie oni, to nie byłoby mnie na tej gali - powiedział.

Oleksy nawiązał też do momentu, w którym strzelił komentowaną na całym świecie bramkę. - Pamiętam każdy szczegół tego trafienia. Byłem z tego bardzo dumny. W pierwszym momencie byłem bardziej zadowolony z tego, że coś sobie obiecałem i to zrobiłem. Czułem się świetnie - podsumował Polak.

Barcelona złożyła życzenia. Ale on w tym roku nie obchodzi urodzin. Pechowiec