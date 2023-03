Benzema zareagował na wygraną Messiego w FIFA Best. Wymownie

W poniedziałek odbyła się gala rozdania nagród FIFA The Best za rok 2022. Najlepszym piłkarzem został wybrany Leo Messi. Argentyńczyk strzelił na zeszłorocznym mundialu siedem goli i poprowadził swoją drużynę do trzeciego mistrzostwa świata. Było to drugie takie wyróżnienie w karierze napastnika.

Karim Benzema opublikował wymowny wpis na Instagramie. Chodzi o wyniki FIFA The Best

Nie wszyscy zgadzają się z wynikami tego plebiscytu. Trzecie miejsce zajął Karim Benzema, który w sieci dał do zrozumienia, że bardziej zasłużył na główną nagrodę. Opublikował na Instagramie zrzut ekranu z innego konta, na którym przedstawiono wszystkie jego osiągnięcia w 2022 roku. Chodzi między innymi o zdobycie Złotej Piłki, wygranie Ligi Mistrzów, La Ligi i Superpucharu Europy. We wszystkich rozgrywkach strzelił aż 63 gole. W skrócie Francuz miał w zeszłym roku więcej sukcesów na koncie niż Messi, ale nie został wybrany najlepszym piłkarzem. Drugie miejsce w zestawieniu zajął Kylian Mbappe.

Kibiców Realu jeszcze bardziej zabolał brak zwycięstwa Benzemy. W głosowaniu FIFA The Best wzięli udział kapitanowie i selekcjonerzy drużyn narodowych, dziennikarze oraz kibice. Jednym z głosujących był kapitan reprezentacji Austrii David Alaba. Zawodnik Realu Madryt jako najlepszego piłkarza wskazał Messiego. Wybór obrońcy wywołał ogromne oburzenie kibiców Realu, którzy oczekiwali, że jako numer jeden wskaże klubowego kolegę Karima Benzemę.

Niezadowolenie fanów odzwierciedliły działania w mediach społecznościowych. Wzywali Austriaka do odejścia z klubu i utworzyli w tym celu specjalny hasztag #AlabaOut. Austriak odniósł się do zarzutów i wyjawił, że na Messiego głosowała cała austriacka drużyna.

Podczas gali FIFA The Best wyróżniony został Polak Marcin Oleksy. Reprezentant Polski w AMP Futbolu otrzymał nagrodę za najładniejszą bramkę roku im. Ferenca Puskasa.

