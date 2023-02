Sensacyjne informacje. Gwiazda na celowniku Xaviego. Grał w Realu Madryt

Angel Di Maria trafił do Realu Madryt w 2010 roku. Zespół ze stolicy Hiszpanii zapłacił za niego Benfice Lizbona wówczas 33 mln euro. Argentyńczyk od początku miał pewny plac gry w zespole Jose Mourinho, a później Carlo Ancelottiego. Pod wodzą tego drugiego udało mu się zresztą wygrać długo wyczekiwaną Ligę Mistrzów, dziesiąty raz w historii klubu. Z Realem pożegnał się w 2014 roku, kiedy za 75 mln euro przeniósł się do Manchesteru United. Jego licznik w zespole "Królewskich" zatrzymał się na 190 meczach, 36 golach i 85 asystach.

REKLAMA

Zobacz wideo Granerud wreszcie zabrał głos. Tak tłumaczy słowa o parodii

Angel Di Maria może trafić do FC Barcelony. Xavi liczy na transfer

Jak informuje amerykański "El Futbolero", Xavi Hernandez naciska zarząd FC Barcelony, by latem podjął się zadania sprowadzenia Angela Di Marii do stolicy Katalonii. Ma być to szczególnie opłacalne ze względu na fakt, że obecny kontrakt Argentyńczyka kończy się 30 czerwca i będzie można go pozyskać za darmo. Przeszkodą może być jego pensja, która ma wynosić ok. 5 mln euro za sezon.

Jeśli transfer rzeczywiście doszedłby do skutku, mógłby się on nie spodobać kibicom FC Barcelony. Di Maria grał przez cztery lata w znienawidzonym przez nich Realu Madryt. Zdaniem portalu przeszłość Argentyńczyka nie ma jednak znaczenia dla Xaviego, który jest pod wrażeniem umiejętności piłkarza Juventusu (w tym sezonie 21 meczów: 7 goli i 6 asyst we wszystkich rozgrywkach).

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Szkoleniowiec FC Barcelony widzi w nim prawdopodobnie spore wzmocnienie środka pola, który nie jest odpowiednio kreatywny, czego przykładem było przegrane 0:1 spotkanie z Almerią. Jak wyliczył Albert Blaya Sensat, dziennikarz "Relevo", to był piąty mecz FC Barcelony za kadencji Xaviego, w którym zespół wykonał ponad 40 dośrodkowań. Żadnego z tych spotkań nie wygrał. Co więcej, tylko w jednym potrafił zdobyć choćby bramkę.

Po 23. kolejkach LaLiga FC Barcelona jest liderem tabeli i zdobyła 59 punktów, o siedem więcej niż drugi Real Madryt. W czwartek oba zespoły zmierzą się na Santiago Bernabeu w Madrycie w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla (godz. 21:00). Rewanż na Camp Nou zaplanowano na 5 kwietnia.