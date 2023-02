Szalone derby Turynu. Sześć goli i powrót gwiazdy [WIDEO]

W Derby Turynu były 200. meczem dla Wojciecha Szczęsnego w barwach Juventusu. Do tego Karol Linetty zaczął w pierwszym składzie Torino, a oba zespoły są blisko siebie w tabeli. "Stara Dama" walczy o anulowanie kary odjęcia punktów w sądzie, Torino odbudowuje pozycję we Włoszech po kiepskim poprzednim sezonie, a na boisko mógł wrócić Paul Pogba. Ten mecz zapowiadał się wyjątkowo pod każdym względem i całą wyjątkowość oddał na boisku.

Dwa razy Juventus gonił wynik

Dość zaskakująco to Torino wyszło jako pierwsze na prowadzenie i to już w drugiej minucie meczu. Obrona Juventusu popełniła poważny błąd przy rzucie rożnym, całkowicie gubiąc Yanna Karamoha, który z najbliższej odległości pokonał Szczęsnego. "Stara Dama" w ogóle nie wiedziała, jak mogło do tego dojść.

Juventus wyrównał kilkanaście minut za sprawą gola Juana Cuadrado. Kolumbijczyk uderzył zza pola karnego, ale rykoszet zmylił bramkarza i piłka wylądowała w siatce.

O dziwo pierwsza połowa toczyła się pod dyktando Torino, które sprawiało wrażenie lepiej zorganizowanego zespołu. To przyniosło efekt w postaci drugiego gola. Antonio Sanabria posłał piłkę z bliska w sam róg bramki.

Ale Torino nie utrzymało prowadzenia do przerwy, gol do szatni był autorstwa Juventusu, a konkretniej Danilo, który najlepiej zachował się przy rzucie rożnym i precyzyjnie uderzył przy słupku.

Juventus pokazał jakość

Drugą połowę Juventus chciał zacząć z wysokiego "c", ale Dusan Vlahović uderzył z pola karnego w poprzeczkę. Serb parł po kolejnego gola. Kilka minut później miał kolejną świetną sytuację, ale nieznacznie przestrzelił z główki.

Torino próbowało zareagować i zagrać otwarty futbol ze "Starą Damą". Swoje trafienie mógł mieć Karol Linetty, ale trafił w poprzeczkę. Uderzył mocniej od Vlahovicia.

Jak mawia klasyk, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i zemściły się na Torino dwa razy. Najpierw, w 71. minucie, Bremer strzelił głową po rzucie rożnym na 3:2, a dziesięć minut później Adrien Rabiot zamknął dośrodkowanie z rzutu wolnego strzałem z kilku metrów. Czwarty gol podciął gościom skrzydła. Juventus pokazywał w akcjach więcej jakości i dojrzałości.

Tuż przed trzecim golem na boisko wszedł Paul Pogba. To pierwszy mecz Francuza od kwietnia zeszłego roku. Starał się być aktywny na boisku, miał też jedną niewykorzystaną okazję na gola.

Juventus do końca meczu kontrolował sytuację boiskową. Szukał szansy na piątego gola, ale bez większego parcia. Ostatecznie skończyło się ważną wygraną "Starej Damy" 4:2. Dzięki temu Juventus jest na siódmy miejscu w tabeli Serie A ze stratą dziesięciu punktów do czwartej Atalanty Bergamo. Torino jest dziewiąte z dorobkiem 31 punktów.

90 minut w derbach zagrał Wojciech Szczęsny. Karol Linetty grał przez 74 minuty. Wtedy też doszło do kuriozalnej sytuacji. Zmieniony został Nemanja Radonjić, który wszedł na boisko zaledwie 14 minut wcześniej. Tzw. "wędka" okazała się błędem arbitra technicznego, który wprowadził na tablicę zły numer, ale trenerzy Torino za późno zareagowali ws. tej zmiany.

Dla Juventusu ważne są każde trzy punkty. Wciąż walczy o anulowanie kary odjęcia 15 punktów za nieprawidłowości finansowe i podawanie nieprawidłowych danych w raportach dot. zysków kapitałowych. Jeśli odzyskałby stracone punkty, miałby spore szanse na ligowe podium na koniec sezonu.