Ronaldo nie dostał nagrody od FIFA. Saudyjczycy ruszyli z pomocą

W ostatni poniedziałek odbyła się gala FIFA The Best, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych zawodników ostatnich miesięcy. Piłkarzem Roku wybrano Leo Messiego, który na wyróżnienie zapracował przede wszystkim fenomenalną postawą podczas mundialu w Katarze. Ogłoszono także najlepszą jedenastkę 2022 roku. Wśród laureatów próżno było szukać Cristiano Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo Granerud wreszcie zabrał głos. Tak tłumaczy słowa o parodii

Cristiano Ronaldo dostał nagrodę pocieszenia w Arabii Saudyjskiej

Wyboru najlepszego zawodnika dokonano na podstawie głosów oddanych przez kibiców, dziennikarzy, kapitanów oraz selekcjonerów wszystkich reprezentacji zrzeszonych w FIFA. Po raz pierwszy od 2006 roku żadnego punktu nie zdobył Cristiano Ronaldo. Jednocześnie jako kapitan reprezentacji Portugalii sam mógł oddać głos w plebiscycie, ale się na to nie zdecydował. Zamiast niego głosował Pepe, wieloletni kolega Ronaldo z drużyny narodowej oraz Realu Madryt.

Portugalczyk miał prawo czuć się rozczarowany wynikami na gali FIFA The Best, jednak parę godzin później został wyróżniony w inny sposób. Władze ligi w Arabii Saudyjskiej postanowiły uznać go za piłkarza miesiąca. "Supergwiazda Al-Nassr Cristiano Ronaldo był fenomenalny, najlepszy przez cały luty, zdobywając osiem bramek i dwie asysty w czterech meczach" - napisano na Twitterze.

Nie brakuje opinii, że tytuł "piłkarza lutego" w Arabii Saudyjskiej trafił do Cristiano Ronaldo tak szybko po ogłoszeniu rezultatów plebiscytu światowej federacji piłkarskiej, ponieważ miało to poprawić jego samopoczucie. Portugalczyk pięciokrotnie w karierze otrzymał nagrodę dla Piłkarza Roku FIFA. Miało to miejsce w latach: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kolejne wyróżnienie dla Leo Messiego ma sporą wartość w trwającej od wielu lat dyskusji o miano najlepszego piłkarza świata. Rywalem Argentyńczyka w walce o to miano był oczywiście Cristiano Ronaldo. Messi dzięki kolejnemu tytułowi zyskał w oczach m.in. klubowego kolegi, Kyliana Mbappe. Francuz jak do tej pory cenił ponad wszystko dorobek Ronaldo i uznawał go za swojego idola.

Po poniedziałkowej gali Mbappe podobno zmienił jednak zdanie, czego potwierdzeniem jest wpis w mediach społecznościowych. - Kolejne trofeum w domu. Wielkie gratulacje dla Leo Messiego, jesteś TheBest - napisał na Instagramie, dodając na koniec emotikonkę z koroną.