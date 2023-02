Messi czy Ronaldo? Mbappe zaskoczył. Po latach zmienił zdanie

Podczas poniedziałkowej gali FIFA The Best Leo Messi odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza 2022 roku. Argentyńczyk pokonał między innymi Kyliana Mbappe i Karima Beznemę. Kolejne wyróżnienie dla wielkiego napastnika, oprócz wywalczonego mistrzostwa świata, ma sporą wartość w trwającej nieustannie dyskusji o miano najlepszego piłkarza świata. Rywalem Messiego w walce o to miano jest od lat oczywiście Cristiano Ronaldo.

Mbappe w końcu zmienił zdanie. Messi zyskał w oczach klubowego kolegi

Co ciekawe Argentyńczyk zyskał przez to w oczach klubowego kolegi, Kyliana Mbappe. Francuz jak do tej pory cenił ponad wszystko dorobek Ronaldo i uznawał go za swojego idola. Uwagę na to zwrócił w grudniu Abdou Diallo, który obecnie gra w RB Lipsk w ramach wypożyczenia z PSG. - Cristiano Ronaldo jest dosłownie wszystkim dla Kyliana Mbappe. Jeśli wymienisz Lionela Messiego przeciwko Cristiano, Mbappe będzie z tobą debatował przez co najmniej godzinę. Dla niego Cristiano jest nietykalny - przekonywał obrońca.

Co więcej, w 2016 roku ojciec francuskiego gwiazdora przyznał w jednym z wywiadów, że jego syn jest wielkim fanem Realu Madryt, a Ronaldo faktycznie jest jego idolem.

Po poniedziałkowej gali Mbappe podobno zmienił jednak zdanie, czego potwierdzeniem jest wpis w mediach społecznościowych. - Kolejne trofeum w domu. Wielkie gratulacje dla Leo Messiego, jesteś #TheBest - napisał na Instagramie, dodając na koniec emotikonkę z koroną.

Messi i Mbappe doskonale dogadują się na boisku. Dowodem może być niedzielny mecz 25. kolejki Ligue 1, w którym PSG pokonało 3:0 Olympique Marsylię. Autorem dwóch bramek był Mbappe, a przy obu trafieniach asystował mu doświadczony Argentyńczyk. Trzeciego gola strzelił sam Messi, przy asyście nikogo innego jak właśnie Francuza.

Świetna postawa wspomnianego duetu pozwala PSG cieszyć się z prowadzenia w ligowej tabeli. PSG ma na koncie 60 punktów i wyprzedza drugą Marsylię o 8 punktów. Podium uzupełnia AS Monaco (50 pkt).