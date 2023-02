Rosjanie nie przeszli obojętnie wobec wyczynu Polaka. "Nigdy o nim nie słyszałeś"

Na ostatniej gali FIFA The Best Marcin Oleksy, zawodnik amp futbolu, odebrał Nagrodę Puskasa dla zdobywcy najładniejszej bramki roku. Tym samym stał się pierwszym Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie. W finałowym głosowaniu pokonał Dimitriego Payeta (Olympique Marsylia) oraz Richarlisona (Tottenham).

Rosjanie zareagowali na sukces Marcina Oleksego. "Mało znany zawodnik"

Sukces Oleksego był szeroko komentowany na całym świecie. Jego wyczyn opisały także media w Rosji. Tamtejszy portal Sports przedstawił go jako "mało znanego zawodnika z amputowaną nogą", o którym "nigdy nie słyszałeś". Mimo to zdołał pokonać uznanych konkurentów. Jego bramkę porównują do nominowanego trafienia Richarlisona. Różnica jest taka, że "tutaj jest mężczyzna o kulach, który nie ma części podudzia".

Następnie przytaczany jest fragment tekstu Filipa Modrzejewskiego ze Sport.pl, w którym Oleksy opowiada o nominacji do Nagrody Puskasa. - Czułem, że ten gol może się odbić mocnym echem w środowisku ampfutbolowym czy delikatnie wyjść poza nie, ale nie spodziewałem się, że aż tak - powiedział. Następnie Rosjanie krótko streszczają jego historię życiową i to, jak trafił do amp futbolu. Wskazują, że dyscyplina cieszy się coraz większą popularnością, a przy okazji podkreślają rosyjskie sukcesy, jak choćby pięć tytułów mistrza świata.

O sukcesie Polaka wspomniał także dziennik "Sport-Express" a także portale internetowe jak Sportrbc czy Sportbox. Zazwyczaj byłt to zdawkowe informacja, do której zamieszczano wideo z niezwykle efektowną bramką. Portal journal.tinkoff.ru zaznaczył, że 35-latek jest pierwszym zawodnikiem amp futbolu, który dostał tę nagrodę.

Po otrzymaniu Nagrody Puskasa Marcin Oleksy był oklaskiwany przez największe gwiazdy piłki nożnej, z Leo Messim i Kylianem Mbappe. Na jego sukces zareagował także Richarlison, który opublikował wyjątkowy wpis w mediach społecznościowych.