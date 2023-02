Były selekcjoner reaguje na sukces Oleksego i ostrzega. "Może mocno łechtać"

Marcin Oleksy w ostatni poniedziałek dostał Nagrodę FIFA im. Ferenca Puskasa dla zdobywcy najładniejszej bramki w danym roku kalendarzowym. Wcześniej to wyróżnienie otrzymali między innymi Cristiano Ronaldo, Neymar czy Zlatan Ibrahimović, ale wśród laureatów nie było zawodnika z Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport Minister sportu o zwolnieniach z wuefu. "To patologia. Powinno być odwrotnie"

Marek Dragosz pogratulował Marcinowi Oleksemu zdobycia Nagrody Puskasa. "Taka wygrana była potrzebna"

Oleksy w 2021 roku zadebiutował w reprezentacji Polski w amp futbolu. W tym samym roku zdobył brązowy medal mistrzostw Europy, a w kolejnym pojechał na mistrzostwa świata, gdzie Polacy odpadli w 1/8 finału po porażce 1:2 z Brazylią. Wówczas selekcjonerem był Marek Dragosz, który w sumie prowadził drużynę narodową przez 11 lat (2011-2022). W tym okresie wywalczył dwa brązowe medale ME czy czterokrotnie wygrał Amp Futbol Cup.

Po tym, gdy Oleksy otrzymał Nagrodę Puskasa, Dragosz skontaktował się z nim, aby pogratulować mu wyróżnienia. - Życzę mu po prostu, aby się nie zmienił, choć wiem, że taki sukces może mocno łechtać. Wysłałem mu właśnie takiego SMS-a, by pod żadnym pozorem się nie zmieniał - powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Dodał, że widzi w tym zawodniku "cechy hardego lidera, może nawet kapitana".

Były selekcjoner liczy, że dzięki temu sukcesowi zyska całe środowisko amp futbolu. - Mam nadzieję, że to jeszcze bardziej spopularyzuje ten sport w innym wymiarze. Myślę, że wszystkim potrzebna była taka wygrana - stwierdził.

Oleksy otrzymał również gratulacje od Richarlisona, który był jednym z kandydatów do wyróżnienia. "To zaszczyt być nominowanym do nagrody im. Puskasa. Gratulacje, Marcinie Oleksy. Twój gol był dziełem sztuki, a ty jesteś inspiracją dla nas wszystkich" - napisał reprezentant Brazylii.

Jeszcze w trakcie gali 35-letni gracz był oklaskiwany przez Leo Messiego oraz Kyliana Mbappe. Sukcesu gratulował mu również brazylijski TNT Sports, który napisał: "Piękna rzecz. Niech żyje jedność".

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl