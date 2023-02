To koniec. Były gwiazdor Realu już nie ukryje się przed więzieniem. Surowy wyrok

Robinho popadł w poważne tarapaty. W 2013 roku brał udział w zbiorowym gwałcie na obywatelce Albanii w jednym z mediolańskich klubów. Najpierw miał upić ofiarę do nieprzytomności, a następnie wykorzystał ją seksualnie. Pierwszy wyrok zapadł w 2017 roku - skazano go na 9 lat pozbawienia wolności. Były piłkarz odwołał się do sądu drugiej instancji, ale przegrał. W styczniu 2022 roku zapadł ostateczny wyrok, od którego nie ma już odwołania. Prokuratura w Mediolanie wydała również międzynarodowy nakaz aresztowania Robinho. Tylko że 39-latek nie trafił jeszcze do więzienia. Obecnie mieszka w Brazylii, w której konstytucja zabrania ekstradycji. Jednak wydaje się, że już niedługo dojdzie do przełomu w sprawie.

Kłopoty Robinho. Brazylijczyk na dniach może trafić do więzienia. Nic nie stoi na przeszkodzie

Już kilka dni temu media informowały, że brazylijski Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości finalizuje formalności związane z osadzeniem Robinho w więzieniu. Prezes Maria Thereza de Assis Moura przekazała, że wyrok włoskich sądów jest zgodny z traktatami istniejącymi między dwoma krajami. Ponadto Trybunał jeszcze analizował sprawę, skupiając się jedynie na zasadach "należytego przestrzegania procesu", a nie na słuszności zarzutów wobec byłego piłkarza.

Teraz nowe informacje w sprawie przekazał portal Globo. Okazuje się, że Prokuratura Federalna przekazała Trybunałowi pozytywną opinię w sprawie. "Stwierdzono, że nic nie stoi na przeszkodzie, by aresztować Robinho w Brazylii" - czytamy. W poniedziałek 27 lutego zastępca prokuratora generalnego republiki Carlos Frederico Santos wymienił cztery adresy, pod którymi najprawdopodobniej przebywa były piłkarz. Niewykluczone, że już za kilka dni dojdzie do aresztowania Robinho i ten spędzi najbliższe dziewięć lat za kratkami w ojczyźnie.

Brazylijczyk nie jest jedyną osobą ze świata futbolu, która w ostatnich latach została oskarżona o gwałt. W więzieniu przebywa Dani Alves, który miał dopuścić się napaści na tle seksualnym na 23-letniej kobiecie w jednym z klubów w Barcelonie, 30 grudnia 2022 roku. Aktualnie Brazylijczyk oczekuje na proces. Dodatkowo w ostatnich dniach pojawiły się oskarżenia pod adresem Achrafa Hakimiego. Na komisariat we Francji zgłosiła się 24-letnia kobieta, która rzekomo została zgwałcona przez zawodnika PSG.

W przeszłości Robinho grał dla takich klubów, jak Real Madryt, Manchester City czy AC Milan. Największe sukcesy odnosił z hiszpańską drużyną. Wywalczył dwa tytuły mistrza kraju i jeden Superpuchar. Karierę zakończył w 2020 roku w barwach Santosu, w którym rozpoczynał przygodę z futbolem.