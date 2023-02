Boniek brutalnie ocenił kryzys Lewandowskiego. "Starych drzew się nie przesadza"

FC Barcelona poprzedniego tygodnia nie zaliczy do udanych. W czwartek zawodnicy Xaviego odpadli z Ligi Europy, przegrywając 3:4 dwumecz z Manchesterem United w 1/16 finału rozgrywek. W niedzielę przyszła sensacyjna porażka 0:1 z Almerią w 23. kolejce La Ligi. Na domiar złego kontuzji doznał Robert Lewandowski, który nie zagra między innymi w czwartkowym El Clasico w półfinale Pucharu Króla.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowe spotkanie Santosa. O czym rozmawiał z Lewandowskim?

Boniek nawiązuje do gry Lewandowskiego w Barcelonie. "Ma mniej tej satysfakcji zawodowej"

W ostatnim czasie kapitan reprezentacji Polski nie prezentuje najlepszej formy. Postawa Lewandowskiego w poprzednich meczach odnowiła dyskusję na temat sensowności transferu do FC Barcelony. - Potwierdza się to, o czym mówiliśmy przy transferze, że Robert idzie do drużyny, która ma globalną markę i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie, natomiast idzie do drużyny słabszej. Do drużyny, która jest w przebudowie. Mówiliśmy, że starych drzew się nie przesadza - stwierdził Zbigniew Boniek w programie "Prawda Futbolu".

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- W Barcelonie strzela bramki, ale nie ma takiej tożsamości z drużyną, jak miał w Bayernie. Na razie ma mniej tej satysfakcji zawodowej, niż miał w Monachium - dodał legendarny piłkarz.

Ronaldo chce ściągnąć swojego kumpla z Juventusu do Al Nassr. "Cristiano naciska"

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zwrócił jeszcze uwagę na jeden ważny fakt. - Robert się broni swoją grą. Numery się bronią, ale to nie jest gra indywidualna, tylko drużynowa. Nie wiem, kiedy ostatni raz się zdarzyło tak, że w lutym Robert walczył już tylko o mistrza kraju - ocenił Boniek.

Lewandowski, mimo słabszych występów w ostatnim czasie, nieustannie przewodzi klasyfikacji strzelców La Ligi. Polak strzelił jak do tej pory 15 goli i ma przewagę 4 trafień nad Karimem Benzemą (Real Madryt) i Joselu (Espanyol).

Włoska dziennikarka powodem wielkiego transferu bramkarza? Media już wiedzą

Bardzo dobrze w dalszym ciągu wygląda również sytuacja Barcelony w ligowej tabeli. Katalończycy są liderami rozgrywek z dorobkiem 59 punktów. Drugie miejsce zajmuje Real Madryt (52 pkt), a podium uzupełnia Real Sociedad (43 pkt).