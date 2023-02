Brazylijski gwiazdor pogratulował Oleksemu. Wielka klasa. "Jesteś inspiracją"

"Twój gol był dziełem sztuki, a ty jesteś inspiracją dla nas wszystkich" - w takich słowach Richarlison zwrócił się do Marcina Oleksego, z którym przegrał rywalizację na gali FIFA The Best. Brazylijczyk w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z Polakiem i pogratulował mu zdobycia nagrody im. Ferenca Puskasa dla autora najpiękniejszej bramki roku.

