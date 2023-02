Nowy bohater Moskwy się zbłaźnił. Spartaczył dwa karne w 5 min. Do trzeciego bał się podejść [WIDEO]

"Jego rodzice pochodzą z Surinamu, on urodził się w Amsterdamie, ale - jak mówi - serce ma rosyjskie. Quincy Promes zagrał 50 meczów w reprezentacji Holandii, lecz status gwiazdy zyskał w Moskwie. Jeśli zyska też rosyjski paszport, być może uniknie holenderskich sądów. Piłkarz jest oskarżany o kontakty z handlarzami narkotyków i usiłowanie zabójstwa" - tak sylwetkę Quincy'ego Promesa w styczniu bieżącego roku opisywał na Sport.pl Konrad Ferszter. Ostatnio o kontrowersyjnym piłkarzu znów jest głośno, ale tym razem za sprawą kuriozalnej sytuacji na boisku.

Promes trafił z karnego i uciszał, ale kogo? Kuriozalna końcówka meczu w Rosji

W ćwierćfinale Pucharu Rosji Spartak Moskwa zmierzył się z lokalnym rywalem, Lokomotiwem. Na tablicy wyników było 3:2 dla Spartaka (w dwumeczu 4:2), gdy w 93. minucie Quincy Promes był faulowany w polu karnym. Holender podszedł do wykonania rzutu karnego. Uderzył mocno, ale bramkarz rywali obronił jego strzał.

Kilka minut później drużyna Macieja Rybusa, który przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych, ponownie otrzymała rzut karny po zagraniu ręką przez jednego z zawodników Lokomotiwu. Piłkę na jedenastym metrze znowu ustawił Promes i tym razem zdecydował się na uderzenie "panenką", które... z dziecinną łatwością obronił bramkarz Ilja Lantratow. Jak się jednak okazało, za wcześnie wyszedł przed linię bramkową i "jedenastka" musiała zostać powtórzona.

Wtedy zawodnicy Spartaka zaczęli wciskać piłkę Promesowi, który wyraźnie był zrezygnowany po dwóch nieudanych strzałach. Widać było, że nie jest pewny, czy powinien znów wykonywać rzut karny. Ostatecznie dał się przekonać, trzeci raz podszedł do piłki i tym razem trafił do siatki, a po wszystkim przyłożył palec do ust w geście uciszania. Szybko zatem odzyskał pewność siebie.

Całą sytuację można obejrzeć w tym miejscu.

Spartak Moskwa ostatecznie wygrał 4:2 (5:2 w dwumeczu) i zameldował się w półfinale Pucharu Rosji wraz z Urałem Jekaterynburg. Do tego grona dołączą zespoły z par Krylja Sowietow Samara - Dynamo Moskwa (2:1 w pierwszym meczu), CSKA Moskwa - Krasnodar (3:0 w pierwszym spotkaniu).

Quincy Promes w bieżącym sezonie w barwach Spartaka Moskwa rozegrał 25 spotkań, w których strzelił 18 bramek i zaliczył dziewięć asyst. Dla drużyny ze stolicy Rosji występował w latach 2014-2018 i wrócił do niej w lutym 2021 roku.