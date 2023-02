Oto ostateczne miejsce Lewandowskiego w plebiscycie FIFA The Best

Mistrzostwa świata w Katarze nie pozostawiły wątpliwości - najlepszym piłkarzem świata jest Argentyńczyk Leo Messi. To też przełożyło się na plebiscyt "FIFA The Best" na najlepszego zawodnika na świecie w roku 2022 według FIFA. Messi w finałowej trójce okazał się lepszy od dwóch Francuzów - Kyliana Mbappe i Karima Benzemy.

Wyniki "FIFA The Best": Messi z kompletem punktów, Lewandowski dwunasty

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano opublikował na Twitterze szczegółowe wyniki plebiscytu "FIFA The Best". Wynika z nich, że Leo Messi zdobył w nim komplet 52 możliwych do zdobycia punktów, czyli był najlepszy w czterech różnych głosowaniach - kapitanów i selekcjonerów drużyn narodowych, dziennikarzy, a także kibiców.

Drugie miejsce zajął jego kolega z PSG - Francuz Kylian Mbappe, który zgromadził 44 punkty, a trzecie miejsce przypadło innemu Francuzowi - Karimowi Benzemie z Realu Madryt z 34 punktami.

Kolejne miejsca w plebiscycie zajęli Chorwat Luka Modrić z Realu Madryt (28 pkt), Norweg Erling Haaland z Manchesteru City (24 pkt), Senegalczyk Sadio Mane z Bayernu Monachium (19 pkt). Sporym zaskoczeniem może być aż siódma pozycja Argentyńczyka Juliana Alvareza z Manchesteru City (17 pkt) oraz dopiero jedenasta lokata Brazylijczyka Viniciusa Juniora z Realu Madryt (10 pkt).

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski według oficjalnej tabeli zajął w tym plebiscycie 12. miejsce z dorobkiem 7 punktów. Na napastnika FC Barcelony, który wygrał ten plebiscyt w 2020 i 2021 roku, w finałowej trójce głosowali m.in. Sergio Busquets, Hansi Flick czy Fernando Santos.