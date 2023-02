Piłkarka Barcelony najlepszą zawodniczką świata wg FIFA. Drugi rok z rzędu

Leo Messi został wybrany najlepszym piłkarzem świata wg FIFA na poniedziałkowej gali "FIFA The Best" w Paryżu. Na tym uroczystym wydarzeniu poznaliśmy również najlepszą piłkarkę globu w ubiegłym roku. Podobnie jak w przypadku mężczyzn, tak i tutaj większego zaskoczenia nie było.

Piłkarka FC Barcelony najlepszą zawodniczką świata wg FIFA. Drugi rok z rzędu

Zawodniczką roku 2022 wg FIFA została zgodnie z przewidywaniami hiszpańska pomocniczka FC Barcelony - Alexia Putellas. 29-latka, która tę nagrodę wygrała również przed rokiem, w finałowej trójce wyprzedziła Amerykankę Alex Morgan z San Diego Wave oraz mistrzynię Europy, Angielkę Beth Mead z londyńskiego Arsenalu.

Warto dodać, że Alexia Putellas zdobyła także dwie Złote Piłki za dwa ostatnie lata. Na tegorocznej gali "FIFA The Best", podobnie jak jej trzy koleżanki klubowe z Barcelony (Lucy Bronze, Maria Leon i Keira Walsh), znalazła się także w jedenastce roku wg FIFA i FIFPro.

Putellas w sezonie 2021/22 zdobyła aż 29 goli w 36 meczach oficjalnych w barwach FC Barcelony. Nie było jej jednak z reprezentacją Hiszpanii na letnich mistrzostwach Europy. Wszystko dlatego, że na jednym z treningów przed turniejem Hiszpanka zerwała więzadło krzyżowe w kolanie, przez co do dzisiaj jeszcze nie wróciła na boiska piłkarskie, ale jej powrót do gry z każdym dniem jest coraz bliżej.