Aż czterech napastników w jedenastce roku FIFA. A gdzie Lewandowski?

Nagroda im. Puskasa za najpiękniejszą bramkę roku 2022 dla amp futbolisty Marcina Oleksego to było jedyne polskie wyróżnienie na poniedziałkowej gali "FIFA The Best" w Paryżu. Szansę na nie miał także napastnik FC Barcelony Robert Lewandowski, który był nominowany do jedenastki roku wg FIFA i FIFPro.

Ostatecznie jednak w jedenastce roku zabrakło miejsca dla kapitana reprezentacji Polski, który musiał uznać innych, aż czterech napastników - Lionela Messiego, Karima Benzemy, Erlinga Haalanda i Kyliana Mbappe.

W jedenastce roku znalazło się miejsce tylko dla jednego mistrza świata - Leo Messiego, a także zwycięzców Ligi Mistrzów z Realem Madryt - Thibauta Courtoisa, Luki Modricia, Karima Benzemy i Casemiro (obecnie Manchester United).

Jedenastka roku wg FIFA i FIFPro:

Thibaut Courtois (Belgia, Real Madryt) - Achraf Hakimi (Maroko, PSG), Virgil van Dijk (Holandia, Liverpool), Joao Cancelo (Portugalia, Manchester City / Bayern Monachium) - Kevin de Bruyne (Belgia, Manchester City), Luka Modrić (Chorwacja, Real Madryt), Casemiro (Brazylia, Real Madryt / Manchester United) - Lionel Messi (Argentyna, PSG), Karim Benzema (Francja, Real Madryt), Erling Haaland (Norwegia, Manchester City), Kylian Mbappe (Francja, PSG).

Na gali "FIFA The Best" ogłoszono również jedenastkę roku wśród piłkarek. Zdominowały ją reprezentantki Anglii, które latem sięgnęły po mistrzostwo Europy i których było ich aż pięć. Jeśli chodzi o kluby, to aż cztery reprezentantki w jedenastce roku miała FC Barcelona.

Jedenastka roku piłkarek wg FIFA i FIFPro:

Christiane Endler (Chile / Olympique Lyon) - Lucy Bronze (Anglia / FC Barcelona), Maria Leon (Hiszpania / FC Barcelona), Leah Williamson (Anglia / Arsenal), Wendie Renard (Francja / Olympique Lyon) - Alexia Putellas (Hiszpania / FC Barcelona), Keira Walsh (Anglia / FC Barcelona), Lena Oberdorf (Niemcy / VfL Wolfsburg) - Alex Morgan (USA / San Diego), Sam Kerr (Australia / Chelsea), Beth Mead (Anglia / Arsenal)