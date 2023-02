Oto wszystkie nagrody FIFA The Best 2022. Ogromny sukces Polaka [WYNIKI]

W poniedziałek 27 lutego odbyła się gala FIFA The Best. W jej trakcie wyłoniono m.in. najlepszego piłkarza 2022 roku. W poprzednich dwóch edycjach zwyciężał Robert Lewandowski. Tym razem Polak nie znalazł się nawet w najlepszej trójce. Triumfatora wyłoniono z grona Leo Messi, Karim Benzema i Kylian Mbappe. Ostatecznie wygrał Argentyńczyk, a więc mistrz świata z Kataru. To już drugie tego typu wyróżnienie dla 35-latka w karierze. Był wybrany najlepszym piłkarzem także w 2019 roku. Choć Lewandowski nie znalazł się w gronie zwycięzców FIFA The Best, to na gali mieliśmy polski akcent. I to za sprawą Marcina Oleksego.

FIFA The Best. Leo Messi piłkarzem roku. Wielki dzień Marcina Oleksego. Polak z najpiękniejszym golem

Marcin Oleksy zdobył nagrodę im. Ferenca Puskasa za najpiękniejszą bramkę roku. Piłkarz ampfutbolowy popisał się efektownym trafieniem w meczu między Wartą Poznań a Stalą Rzeszów. Wyższość Polaka musieli uznać piłkarze światowego formatu, tacy jak m.in. Kylian Mbappe, Dimitri Payet, Richarlison i Mario Balotelli.

- Po wypadku wstałem, podniosłem się i jestem w tym miejscu, gdzie stoję przed wami i mogę zdobywać tak piękne bramki. Dziękuję również całemu środowisku ampfutbolowemu, że stworzył tak piękny sport - mówił Oleksy na scenie.

Na gali wyróżniono również najlepszego bramkarza. W gronie nominowanych znaleźli się Yassine Buounou z Sevilli, Thibaut Courtois z Realu Madryt i Emiliano Martinez z Aston Villi. Ostatecznie zwyciężył ostatni z wymienionych golkiperów, a więc mistrz świata z Kataru z reprezentacją Argentyny. To właśnie jego kapitalne interwencje przyczyniły się w dużej mierze do wywalczenia złota. Jednak piłkarza Aston Villi zabrakło w najlepszej jedenastce. Tam jego miejsce zajął Thibault Courtois.

Bezcenna reakcja Messiego i Mbappe na nagrodę dla Marcina Oleksego

Na gali wyróżniono również trenera roku. Zgodnie z oczekiwaniami został nim Lionel Scaloni, a więc selekcjoner reprezentacji mistrzów świata z Kataru. W głosowaniu pokonał m.in. szkoleniowca Realu Madryt, Carlo Ancelottiego i Pepa Guardiolę, trenera Manchesteru City.

Nie zabrakło też nagród dla kobiet. Najlepszą piłkarką 2022 roku została Alexia Putellas z FC Barcelony. Hiszpanka triumfowała również przed rokiem. Tym razem w głosowaniu pokonała Beth Mead z Arsenalu i Alex Morgan z Orlando Pride.

Na gali wyłoniono też najlepszą bramkarkę - została nią Mary Earps, zawodniczka kobiecej drużyny Manchesteru United. W zestawieniu wyprzedziła Ann-Katrin Berger z Chelsea i Christiane Endler z Olympique Lyon. Co ciekawe, zwyciężczyni tej kategorii nie znalazła się w najlepszej jedenastce. Jej miejsce zajęła Endler, a więc ubiegłoroczna triumfatorka. Natomiast trenerką roku została Sarina Wiegman, która poprowadziła reprezentację Anglii do mistrzostwa Europy.

Wręczono również kilka nagród specjalnych. W kategorii Fair Play zwyciężył Luka Lochoszwili z Cremonese. Nagrodę otrzymał za szybką reakcję i pomoc w ratowaniu życia innego piłkarza. Natomiast tytuł najlepszych fanów 2022 roku powędrował do Argentyńczyków. Kibice z Ameryki Południowej przemierzyli tysiące kilometrów, by z bliska dopingować swoją drużynę na mundialu. Natomiast już po zwycięstwie przez kilka dni hucznie świętowali na ulicach Buenos Aires.

W głosowaniu FIFA The Best brali udział obecni kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji narodowych, dziennikarze, a także internauci, którzy mogli głosować za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej FIFA. Wszystkie oddawane głosy miały taką samą wagę.

Wyniki gali FIFA The Best:

Najlepszy piłkarz: Lionel Messi (Argentyna/PSG)

Lionel Messi (Argentyna/PSG) Najlepszy bramkarz: Emiliano Martinez (Argentyna/Aston Villa)

Emiliano Martinez (Argentyna/Aston Villa) Najlepszy trener: Lionel Scaloni (Argentyna)

Lionel Scaloni (Argentyna) Najlepsza piłkarka: Alexia Putellas (Hiszpania, FC Barcelona)

Alexia Putellas (Hiszpania, FC Barcelona) Najlepsza bramkarka: Mary Earps (Anglia/Manchester United)

Mary Earps (Anglia/Manchester United) Najlepsza trenerka: Sarina Wiegman (Anglia)

Sarina Wiegman (Anglia) Nagroda im. Ferenca Puskasa za najpiękniejszy gol: Marcin Olkesy (Polska/Warta Poznań, za gol ze Stalą Rzeszów w PZU Amp Futbol Ekstraklasie)

Najlepsza jedenastka mężczyzn: Thibault Courtois - Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil Van Dijk, Kevin De Bruyne, Luka Modrić, Casemiro, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Erling Haaland.

Najlepsza jedenastka kobiet: Christiane Endler - Lucy Bronze, Maria Leon, Leah Williamson, Wendie Renard, Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf, Alex Morgan, Sam Kerr, Beth Mead.