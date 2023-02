FIFA The Best 2023. Leo Messi piłkarzem roku. Drugi raz w karierze

FIFA organizuje własną galę The Best od 2016 roku, gdy postanowiła zrezygnować ze współorganizacji Złotej Piłki wraz z redakcją "France Football". Na wyróżnienia, w przypadku większości kategorii, składają się głosy z czterech grup: kapitanów i selekcjonerów reprezentacji, przedstawicieli mediów oraz kibiców. Laureat może zdobyć w jednej kategorii maksymalnie 52 punkty. W przypadku piłkarza roku ta sztuka udała się jedynie Robertowi Lewandowskiemu w 2020 roku.

Leo Messi piłkarzem roku na FIFA The Best. Przecieki mediów się potwierdziły

Zagraniczne media zaczęły ujawniać wyniki plebiscytu FIFA The Best na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem gali. W przypadku kategorii "piłkarz roku" pojawiły się przecieki, że tę nagrodę zdobędzie Leo Messi. Medialne doniesienia sprawdziły się w stu procentach podczas oficjalnej ceremonii - Argentyńczyk wygrał tę nagrodę, wyprzedzając w plebiscycie dwóch Francuzów: Kyliana Mbappe (Paris Saint-Germain) oraz Karima Benzemę (Real Madryt).

- To wszystko jest niesamowite. To był niesamowity rok, chciałbym podziękować kolegom i trenerowi Scaloniemu. Bez nich bym się tutaj nie znalazł. Osiągnąłem to, o czym tak długo marzyłem - mówił Messi po odebraniu nagrody. Argentyńczyk wygrał nagrodę dla piłkarza roku na gali FIFA The Best po raz drugi w karierze - wcześniej udało mu się to w 2019 roku, gdy wyprzedził Virgila van Dijka oraz Cristiano Ronaldo. Messi zajmował drugie miejsce w tej kategorii w 2016, 2017 i 2021 roku. W edycji, która miała miejsce w 2020 roku, Argentyńczyk był trzeci, tuż za Robertem Lewandowskim i Cristiano Ronaldo.

Leo Messi występuje w barwach Paris Saint-Germain od sierpnia 2021 roku - jego bilans w tym sezonie to 17 goli i 16 asyst w 28 meczach. Czy argentyński napastnik przedłuży umowę z PSG? Według najnowszych informacji nie jest to takie prawdopodobne, a Sergio Aguero zdradził, że Messi poważnie rozważa powrót do kraju i zakończenie kariery w barwach Newell's Old Boys, gdzie zaczynał grać w piłkę w drużynach młodzieżowych.