Gwiazda PSG oskarżona o gwałt! Poważne zarzuty wobec kolejnego piłkarza

W poniedziałek 27 lutego francuskie media poinformowały o kolejnym skandalu z udziałem piłkarza. Jak donosi "Le Parisien", Achraf Hakimi został oskarżony o gwałt przez 24-letnią kobietę. 26 lutego poszkodowana zgłosiła się na komisariat w Nogent-sur-Marne i opowiedziała o rzekomym przestępstwie.

Achraf Hakimi oskarżony o gwałt. Przestępstwa miał dopuścić się we własnym mieszkaniu. Prokuratura w akcji

Do pierwszego kontaktu pomiędzy Marokańczykiem a poszkodowaną miało dojść 16 stycznia 2023 roku - wówczas para poznała się za pośrednictwem Instagrama. Z kolei ich pierwsze spotkanie twarzą w twarz odbyło się w sobotę 25 lutego. To wtedy miało dojść do rzekomego gwałtu. W nocy kobieta pojechała do domu Hakimiego Uberem, zamówionym przez piłkarza. Marokańczyk był sam w mieszkaniu, ponieważ jego żona i dwójka dzieci przebywali na wakacjach w Dubaju. W trakcie wizyty 24-latki "sprawy wymknęły się spod kontroli".

"Reprezentant Maroka podobno pocałował ją w usta, podniósł jej ubranie i pocałował piersi mimo jej protestów. Sportowiec miał również dopuścił się penetracji. Młodej ofierze udało się w końcu uwolnić od napastnika. Odepchnęła go nogą, a następnie napisała SMS-a do przyjaciela, by ten jak najszybciej po nią przyjechał" - czytamy.

Choć kobieta złożyła oświadczenie na komisariacie, to nie złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Mimo to sprawą zajęła się prokuratura. W najbliższych dniach ofiara ma zostać przesłuchana.

Hakimi nie jest jedynym piłkarzem podejrzanym o gwałt w ostatnich miesiącach. Od stycznia 2023 roku toczy się śledztwo przeciwko Daniemu Alvesowi. Brazylijczyk został oskarżony o napaść na tle seksualnym na 23-latce i obecnie przebywa w katalońskim więzieniu Brians 2, gdzie oczekuje na proces. Były piłkarz FC Barcelony już pięciokrotnie zmieniał zeznania. Według najnowszych doniesień mediów, grozi mu od 8 do 10 lat więzienia.

Achraf Hakimi jest piłkarzem Paris Saint-Germain. Do drużyny mistrza Francji dołączył w 2021 roku. Rozegrał 72 mecze i zdobył osiem goli oraz 11 asyst. Wcześniej grał dla takich klubów, jak Inter Mediolan, Borussia Dortmund czy Real Madryt. Hakimi wystąpił również w 61 spotkaniach reprezentacji Maroka, w których strzelił osiem bramek. Był obecny w kadrze podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie drużyna dotarła do półfinału. W walce o brązowy medal przegrała 1:2 z Chorwacją.