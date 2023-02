Real Madryt zbojkotował galę FIFA The Best. Wszystko przez przeciek

W poniedziałek 27 lutego odbędzie się gala FIFA The Best, na której poznamy piłkarza roku 2022. W 2020 i 2021 roku nagrodę tą otrzymał Robert Lewandowski. Tym razem Polak nie znalazł się w najlepszej trójce. Finalistami są Leo Messi, Karim Benzema i Kylian Mbappe. Wybrany zostanie również trener roku i najlepsza jedenastka. W ubiegłym roku ostatnią z kategorii zdominowali zawodnicy Realu Madryt - aż pięciu piłkarzy znalazło się w zestawieniu. Wówczas mistrzowie Hiszpanii osobiście odebrali trofea. W tym roku będzie jednak inaczej.

Piłkarze Realu nie pojawią się na gali FIFA

Jak donoszą zagraniczne media, na uroczystości zabraknie nominowanych zawodników Realu oraz trenera, Carlo Ancelottiego. W ich imieniu ewentualne nagrody będzie odbierać dyrektor klubu Emilio Butragueno. Oficjalnym powodem, dla którego mistrzowie Hiszpanii nie pojawią się na gali, jest napięty harmonogram. Już w czwartek 2 marca Real zawalczy z FC Barceloną w półfinale Pucharu Króla, a w niedzielę zmierzy się z Realem Betis w La Liga.

To już oficjalne. Wyjaśniła się przyszłość trenera mistrzów świata

Jednak media wskazują na zupełnie inny powód. Okazuje się, że drużyna z Madrytu nie będzie obecna na gali FIFA The Best, ponieważ nikt z ich szeregów najprawdopodobniej nie zgarnie głównej nagrody. Wyciekły już wyniki plebiscytu i jak podaje "Marca" najlepszym piłkarzem roku zostanie wybrany Leo Messi, a więc mistrz świata z Kataru. Z kolei miano trenera roku ma przypaść w udziale Lionelowi Scaloniemu, a więc selekcjonerowi reprezentacji Argentyny.

W związku z wyciekiem wyników plebiscytu, Real Madryt zamierza zbojkotować galę. Już w przeszłości Cristiano Ronaldo omijał gale FIFA, kiedy dochodziły go wieści, że nie zdobędzie nagrody dla piłkarza roku. Media wskazują, że jest jeszcze trzeci powód, dla którego Real nie pojawi się na ceremonii. To brak Viniciusa Juniora w gronie 26 finalistów do jedenastki sezonu FIFPro. W 2022 roku piłkarz Realu Madryt zdobył 17 bramek i 10 asyst w La Lidze, a mimo to nie dostał nominacji. Z kolei na takie wyróżnienie mogli liczyć m.in. Ronaldo czy też Neymar, którzy zdobyli odpowiednio 18 bramek i 3 asysty oraz 13 trafień i 11 asyst.

FIFA The Best 2023. Wszystkie nominacje

Piłkarz roku: Karim Benzema (Real Madryt), Lionel Messi (PSG), Kylian Mbappe (PSG),

Piłkarka roku: Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave), Alexia Putellas (Barcelona), Beth Mead (Arsenal),

Bramkarz roku: Emiliano Martinez (Aston Villa), Thibaut Courtois (Real Madryt), Yassine Bounou (Sevilla),

Bramkarka roku: Ann-Katrin Berger (Chelsea), Mary Earps (Manchester United), Christiane Endler (Olympique Lyon),

Trener roku: Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madryt), Lionel Scaloni (Argentyna),

Trenerka roku: Sarina Wiegman (Anglia), Pia Sundhage (Brazylia), Sonia Bompastor (Olympique Lyon),

Nagroda im. Puskasa: Richarlison (Brazylia, gol vs. Serbia), Dimitri Payet (Olympique Marsylia, gol vs. PAOK), Marcin Oleksy (Warta Poznań, gol vs. Stal Rzeszów).

Początek gali FIFA The Best o godzinie 21:00.