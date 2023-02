To już oficjalne. Wyjaśniła się przyszłość trenera mistrzów świata

Lionel Scaloni to twórca ostatnich sukcesów reprezentacji Argentyny. 44-letni trener objął kadrę w 2018 roku po Jorge Sampaolim, będąc szkoleniowcem szerzej nieznanym, gdyż argentyńskiej federacji AFA nie było stać na zatrudnienie nikogo bardziej renomowanego. Tymczasem pod wodzą byłego piłkarza Deportivo La Coruna i Lazio Rzym Argentyńczycy wrócili na piłkarski tron zarówno w Ameryce Południowej, jak i na całym świecie.

W 2021 roku Argentyna z trenerem Scalonim po 28 latach przerwy zdobyła Copa America, a rok później w Katarze po 36 latach została mistrzem świata. Przyszłość Scaloniego była jednak niewiadomą, gdyż jego kontrakt z AFA wygasał po mundialu, a należało się spodziewać, że po tak wielkim sukcesie w Katarze otrzyma on różne ciekawe oferty.

Argentyńczycy odetchnęli z ulgą. Trener mistrzów świata z nowym kontraktem

W poniedziałek argentyńscy kibice mogli odetchnąć z ulgą. AFA oficjalnie poinformowała, że Lionel Scaloni związał się z federacją nową umową, która zatrzyma go w reprezentacji Argentyny aż do 2026 roku, czyli do kolejnych mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w USA, Meksyku oraz Kanadzie.

Co więcej, znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano podał, że Lionel Scaloni w poniedziałek zostanie ogłoszony najlepszym trenerem 2022 roku wg FIFA na gali w Zurychu.

Bilans Lionela Scaloniego w roli selekcjonera reprezentacji Argentyny jest wręcz znakomity. Z 57 meczów pod jego wodzą "Albicelestes" wygrali aż 40, remisując 12 i zaledwie 5 przegrywając.